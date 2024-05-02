不知從什麼時候開始，台灣各大學各門類的碩、博士論文，都必然有「文獻探討」這個必要項目，但是，以我自己曾經閱看過的上百本論文來說，幾乎多數都是「鬼扯淡」，完全是不知所云的，而這樣的論文，通常也都能夠過關，讓我對台灣的學術水準愈來愈感到憂心。

「文獻探討」當然是必要的，因為唯有透過相關的文獻探討，才能窺見相關論題的整體脈絡，從起始、發展、重要論點、貢獻性、局限性，溯其源流、察其變化，這才是整本論文最堅實的基礎，而自家的論點也就建立在對這些文獻的具體探討、評論及反思之上。

但是，縱觀多數的論文的「文獻探討」部分，卻完全不是這麼一回事，下焉者就是自網路或圖書館的蒐尋系統中，找出相關的論文篇目或書籍，洋洋灑灑、不擇精粗，一一羅列，只見作者及篇題，既無總括，又無分述，更乏檢討與反思，作者恐怕連論文都沒看過，就以多為勝，企圖蒙混過關。我曾詳細批閱一位被檢舉論文有抄襲嫌疑的某個政治人物的論文，列了與題目相關的三類「文獻」，然後每類就是列出名姓與論題而已，一語未加，龍蛇混雜、濫竽充數，卻也能徼「人」之幸，獲得堂堂的學位。其中如果說沒有「放水」、「賣放情面」的貓膩，恐怕是沒有人會相信的。

中焉者，會從許多文獻中隨意挑選幾篇，作簡單卻不扼要的陳述，以交差了事，完全沒掌握到這些論文究竟提出了怎樣的問題、解決了怎樣的問題、其重要性如何、方法為何、創見何在、局限為何。而通常這些文獻都與其後面的論文邈不相關。我曾審核過一本論文，開章洋洋灑灑地詳列某一西方理論的源流、發展、重要論點，但是，整本論文裡卻是連一段與此理論相關的引用都沒有看到，就是拿外國理論來唬弄人而已。

上焉者，會將論題分類、扼要述其論點，但卻一無反省與批判，更遑論提出自家的見解，只是依樣畫葫蘆，步上別人的後塵而已。儘管也算是四平八穩，但卻明顯只具大學生的水準而已，是難以更上層樓，與於學術研究之門的。

台灣的碩博士，「抄襲」的問題已是層出不窮，但卻往往因各種因素，查無實據，「引述不當」成為最好卸責的託詞，頗引人詬病，但是粗製濫造，已經到了讓人不可思議的地步，拉低了碩博士論文的水準，卻是罕見有人關注，這也是令人駭異莫名的事。長此以往，學術根基不穩的台灣學術界，除了空有一大堆的碩士、博士，能締造出怎樣的學術佳績，當然是會令人懷疑的。

論文抄襲固然是當今學界之恥，但論文水準的低劣，卻是少人聞問，反正一經取得學位，就自然可以魚躍鳶飛、海闊天空起來，也沒有人會去追究了，但是，學術衰敗、墮落的危機，就隱然藏於其中了，豈可不慎之又慎？

其實，檢驗一本論文的高低水準，「文獻探討」可以說是試金石，只要仔細觀察作者是如何處理這個項目，基本上就可以論定了，但是，目前的學界真的有人會去重視嗎？我是很難樂觀期待的。

註：本文所指的僅限於社會科學門類的現象。

（作者為退休大學教授）

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