準總統賴清德近日任命卓榮泰擔任行政院長，要打造「行動創新的A（Active）I（Innovative）內閣」，期望上任後建立一個「積極行動、創新思維」的團隊。隨著卓準行政院長陸續公布閣員，卓盼閣員「為老問題找新方法，為新問題找好方法」，並以「誠意溝通、人民優先」的精神推動政務。

而日前賴準總統參加紀念鄭南榕捍衛100%言論自由活動，提出上任後，為捍衛言論自由，將推動「社會改造、國家重建、洗滌人心」，並稱自由非從天而降，而是要付出代價的。此番言論引起譁然，尤其是美國總統拜登，已在賴蕭當選後，直呼不支持台獨，而AIT主席羅森伯格又頻繁訪台，賴卻在這個時刻拋出此等言論。再加上「AI內閣」的定位，皆可見賴有意扛著「台獨」大旗，走向執政之路，更是呼應新內閣的精神，即：以積極行動，展現「中華民國是災難」一說，以「洗滌人心」宗教式思維，走向民粹主義。

賴期望打造的台灣，正如同電影《絕地再生》(The Island)的情節，人們因被告知外面的世界遭到汙染，只能生活在嚴密的監控下，而能唯一能脫離的方式，是被選中至淨土：「神秘島」。然而，男主角林肯發現一切都是謊言。原來島上的人們都只是有錢人們的「複製人」，而被選中去「神秘島」的人，是被摘除器官，付出生命。

人民正如電影裡的複製人，民進黨則是有錢人們。2024總統大選，人民因「恐中」情緒，使民進黨以「民主與專制」的選擇，操作選戰，並稱崛起的中國大陸，正威脅、汙染世界。人民的選票猶如複製人的器官，讓民進黨獲得選票，繼續執政。而要前往「神秘島」，則需接受賴準總統提出的「社會改造、國家重建、洗滌人心」，即要具有：「信賴」、「抗中」以及「台獨」的條件。

當「馬習二會」，以同是「中華民族」與追求兩岸和平為共識，建立兩岸坐下來談的空間與契機。如同神秘島電影中，林肯看見的飛蛾，人民似乎也該在「馬習二會」後，開始懷疑，民進黨8年執政，其實對中國大陸僅有對抗沒有對話，並一再宣稱大陸是壞的、各國都要撤出大陸市場；過度相信美國所稱，只有民主陣營才是正義的一方。要知道，這些都是謊言，各國已在「不脫鉤」與「降低風險」之間，為國家利益做出調整並與陸持續對話交流。這說明，政府早在實施「洗滌人心」工程。而「神秘島」，亦非人民以為的，只有相信民進黨，才能「抗中保台」與維護民主、自由，以及走向台獨的獎勵；而是如賴所言，要付出代價的，即戰爭。

電影雖是探討複製人的生存權，但人民面對兩岸問題與地緣政治的變化，無奈夾在美中之間，亦努力捍衛生存權。唯有人民保持清醒，看清世界局勢變化，才是真正的民主、自由。

520後，賴政府要選擇朝「社會改造、國家重建、洗滌人心」的台獨思維前行，擺脫中華民國的束縛，迎向戰爭；或是接受、延續馬前總統與習近平所鋪成，兩岸政府在同是「中華民族」的框架下對談—以政治對話的「積極行動」，避戰並「和平保台」，讓兩岸關係絕處逢生。對人民、對岸都以「誠意溝通」，才是以百姓安居樂業為優先。選哪一條路，就在賴政府的一念間。（作者為文字工作者）

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