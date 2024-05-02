4月起全面調漲電價，社會怨聲載道，缺電危機揮之不去，藍白兩黨在立法院聯手通過決議要求凍漲，並檢討能源政策；民進黨政府卻無視多數民意反對漲價及改變能源政策的呼聲，直接搬出《電業法》表明調漲電價不會改變。這種反應，除了顯示根本不甩代表最高也是最新民意的國會，在整個民意與黨意攻防的過程中，民進黨立委不僅無法善盡監督施政的民代本分，更無力成為反映民意不滿的黨內警鐘，只能在一次次的國會表決浪潮中逆勢掙扎，不斷被吞沒，直到最終潰堤。

雙少數衝擊 逆勢掙扎

今年初在總統與國會兩項大選後，民進黨雖繼續取得執政權，但賴清德以4成的得票率成為少數總統，民進黨更在立法院淪為少數黨，在「雙少數」的全新衝擊下，台灣政局出現了變與不變兩種微妙的拉鋸；在賴政府就任前，新國會便成為觀察、檢驗變化的指標。

變，指的是過去在綠色完全執政、民進黨占國會強勢多數下，原本慘遭輾壓的在野黨，如今在國民黨、民眾黨的合作下，開始出現勃勃生機且大有表現的戰將。不變，則是民進黨顯然不甘屈居國會老二，仗恃仍擁有執政權，繼續以老大心態以老套路應對新形勢。但自2月開議迄今3個月，從立院正副院長選舉到各種提案、法案等議事攻防，民進黨幾乎是一路敗退，表面上看，立委席次淪為少數固為原因，但本質上的變化，更是拉著整個綠營往深淵跌落。

民進黨立委席次雖只比國民黨少1席，但藍營加上親藍的無黨籍2席，再加上綠營想拉攏卻又拉不到的8席民眾黨立委，如果綠營始終沒有更正當的訴求與表現，在比席次的表決大戰中，不隨時勢改變的蠻橫態度必然永遠敗陣。

民進黨在過去8年完全執政、行政立法一把抓、五權全面制霸，再加上綠媒與網軍的囊括操控下，過慣了吃銅吃鐵、包山包海的好日子，本應是對民意嗅覺最敏銳、黨內反映民意最靈敏的立委，整個戰力、意志、反省力也都跟著退化。以前最被稱道的強項如問政戰力強、團結紀律好、掌握時事議題精準快等優點，在8年來一黨獨大、老大心態下已逐漸被腐蝕，而且在新國會至今的各種表現上早已露出老態。

喬王柯建銘 倚老賣老

最要命的是，民進黨至今似乎並沒有看出這種權力使人腐化、進而麻痺，卻自我感覺良好的惡性循環，繼續沉浸在黨外前輩過去犧牲奮鬥打下的光環幻覺中，依然啃食著「台灣人政黨」的老本，或是靠著「抗中保台」抹紅對手的民粹打造鞏固政權的防護罩，卻讓權錢色一把抓的各種貪腐弊案繼續凌遲考驗著民意的忍耐度。

民進黨國會黨鞭柯建銘，過去在立法院當慣了囂張跋扈、呼風喚雨的「喬王」老大，現在突然淪為老二，威勢不再，眼見藍營新銳崛起，只好倚老賣老、不斷數落別人「毀憲亂政」；卻渾然不覺綠委在他這個萬年總召統領下，不僅各種弊案、奇案百出，如蔡總統論文封存30年、高端簽約機密完全放入黑箱，如今更是缺席遲到還耍大牌，根本就忘了民代的職責是監督政府。綠營這些失職失能已久的黨意立委，竟反過來批判想發揮監督功能的國會同仁，豈不荒謬至極！

而仗著有民進黨在背後提拔撐腰，過去在立院又有多數席次，綠官囂張跋扈更是已成習慣，NCC主委陳耀祥尤其離譜，不僅踐踏新聞言論自由、惡性操弄關閉中天新聞台，又順應綠營高層旨意運作鏡電視上架，對立法院要求調閱相關資料，更是拒絕提供、語氣輕蔑地迴避說明，視立法院監督、決議如無物，公然藐視國會，擺明了死豬不怕開水燙，能奈我何！而NCC背後有綠媒大亨管控，民進黨提出的NCC新委員人選，也不與居多數的在野黨先溝通，到現在還是照樣蠻橫！

從綠委對民代職能的自我閹割，到綠官藐視國會的習以為常，正凸顯在野黨如今積極推動國會改革、強化監督功能的必要性；蔡英文總統即將卸任，但「英朝遺老」們如果在賴清德總統的新政府與淪為少數的新國會中，照樣不知今夕何夕，不知與時俱進，必將很快被民意怒潮所淹沒。