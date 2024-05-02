完全競爭廠商的生產均衡，會落在邊際成本等於市場價格，因為獲利最大。而獨占廠商在產量上，均衡點也會落在此處，但因為他們是價格制訂者，因此會依消費者的需求曲線，訂在需求價格等於原本均衡產量的那個點。iPhone剛出來就是一種獨佔，甚至一直到現在，定價策略就是如此。

台電，或者台水，也是獨佔，但屬於官方，因此不可能以獲利最大的方式定價，而是必須與平均成本相當，不賺不賠。當然，這裡提到的成本，已經涵蓋了台電的合理盈餘了。只是，什麼是合理，就是一個非經濟的問題了。比如，台電的人事管理，妥當嗎？換私人公司來管，是不是效率更好？

台灣仰賴火力發電，因此煤價油價就會影響發電成本，而公式一算，如果虧錢，就必須調漲電價，這是很簡單的經濟學，問題是民進黨政府這幾年壓著電價不怎麼漲，靠公家預算吸收台電的虧損，就會讓大家以為：「電價不漲，不也可以？」

電價反映燃料成本，一次漲足，跟分段慢慢漲，對經濟的影響如何，必須有實證分析。但可確定的是，前2年不漲小戶用電，當然是出於政治考量。

事實上還有一個政治考量：超級大戶的用電，只比小戶貴3倍多，對他們來說是不痛不癢。所得稅的級距可以拉這麼開，為什麼電價不行？你把超級大戶的電價調漲多一點，小戶就不用漲了嘛！

事實上，在獨占市場裡，本來就有區別訂價，乃根據不同消費者的需求彈性曲線來制訂，而用電大戶的需求彈性比較僵固，還是小戶的需求彈性比較僵固？電價調漲，我可以不吹冷氣，但他們可以不生產晶片嗎？

柯文哲說台灣電價太便宜，意義在此，而非小戶家庭的電價太便宜。

總之，少一點政治考量，回到經濟面與實質問題面，才是執政的長遠之計，否則久了就會被看破手腳。台灣未來能源政策怎麼走，朝野還有的吵，好戲還在後頭。（作者為醫師）

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