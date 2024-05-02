4月22日，波蘭揚言部署核武，以因應白俄羅斯部署俄國核武的威脅。俄羅斯和美國對於避免核升級的邏輯和目的不同。俄羅斯核威懾是基於本國與盟友生存問題，這是安全戰略；而美國是為了控制歐洲，阻止歐俄經濟整合，建立新冷戰高牆，是經濟問題，摧毀北溪兩條天然氣管線說明其目的。美國在菲律賓部署中短程飛彈，亦是以戰略壓制阻撓中國與周邊建構共同經濟圈。美歐是通過經濟問題操控中國，分化中俄安全戰略以達到經濟目的。

當前美國面臨全球秩序變遷的兩個地緣政治挑戰：一是地區強權崛起與民族國家復興，美國視中俄為全球自由秩序的威脅；二是美國安全保證能力消退，盟友的戰略嚇阻需求升高。為了打贏兩場新冷戰，美國需要強化全球領導力，採取分化後統治的霸權邏輯，而非將地區安全權下放給歐洲、以色列或是印太國家。

為爭奪波羅的海與黑海控制權，使得歐洲意見分歧而需扈從美國：一、美國是北約的最高領導，歐洲很難有自主外交。二、北約32個成員國有集體防禦的共同保護傘，俄羅斯對與北約發生世界大戰不感興趣，擴大俄羅斯核武威脅與攻擊歐洲論不符合美國戰略利益。三、美俄核武是「相互毀滅」的恐怖平衡，美國不會讓其他國家（包括波蘭和日、韓在內）拖累美國陷入大國的直接衝突。

位於波蘭和立陶宛邊界上，以及加里寧格勒和白俄羅斯之間的蘇瓦烏基走廊，舉行了波立聯合軍演，這顯示波蘭本國政治考量大於北約集體的戰略安全。加里寧格勒像是懸掛在波蘭頭上的一把利刃，如同日本視俄羅斯在北方四島的軍事行為一樣，都想利用美國壓制俄國時趁機解除威脅。俄羅斯否決聯合國美、日提案的禁止外太空部署核武決議案，是因為俄國主張禁止所有武器部署在外太空，這顯示美國企圖形塑俄羅斯是全世界和平的公敵形象。

中國國家主席習近平於4月會見了多國領導人與高層官員，特別是美國財長葉倫與國務卿布林肯先後訪中，顯示中美相互需要又較勁的複雜競合關係。布林肯訪中就在美國援外法案、逼賣TikTok與美日菲三邊領袖峰會的背景下，中美關係不但要控管利益分歧，而且在反毒與全球區域衝突中的合作須向美國傾斜，因為安全保證的信譽對美國戰略利益至關重要。舊金山峰會的關鍵成果是：美中元首拜登與習近平恢復中美軍事高層對話，保持頻密的戰略溝通，以避免誤判導致軍事衝突。

就習近平的民族復興與大國地位的戰略目標而言，在美國準備對中國升高經濟制裁的預期壓力之下，中國與俄羅斯相同，需強化科技與經濟主權，同時中俄攜手合作擴大在非西方國家中的影響力。顯然，美國需要中國協助調解俄烏與以哈衝突，緩解拜登面臨國內反對以色列屠殺平民的輿論壓力。美國總統選舉深陷以色列遊說影響力的茶壺內風暴，決策的政治精英暨主流媒體的宣傳與民意脫節。而中國欲減少地區債務與產能過剩壓力，仍需要美國領導的全球自由貿易市場。

習近平在近1個月內，除了德國總理蕭茲之外，還會和法國總統馬克宏和俄國總統普丁會晤，但美國的戰略優先利益在印太地區，遏制中國是趨勢。對中國突圍與反制美國技術封鎖的前景而言，俄羅斯有能源、糧食、軍事、科技和地緣政治的優勢條件，中俄合作的歐亞戰略具有地緣政治意義。在美國軍援烏克蘭的背景下，布林肯警告中國不可提供俄羅斯軍民兩用零組件，迫使北京需在華府和莫斯科之間做出抉擇。而俄羅斯會堅持把美俄雙邊軍控談判與烏克蘭問題綁定，直到美國消除敵意為止。

（作者為元智大學助理教授）