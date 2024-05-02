國民黨立委倡議提案增訂《刑法》藐視國會罪，各界反應不一，最大的質疑聲浪就是違反罪刑明確性。外交部長吳釗燮2日出席立法院答詢時，指控有立委幫中國欺負我們，立委徐巧芯要求公開哪位立委幫腔大陸？吳不但不甩，還狂嗆徐巧芯8次「趕快告我藐視國會」，如此囂張跋扈的行徑，就是藐視國會的明確事證。

按國民黨5位立委各自提出的藐視國會罪版本，官員觸犯藐視國會罪的行為，包括出席國會聽證會作虛偽陳述、反質詢立委、拒提供資料作虛偽陳述，或有其他藐視國會之行為等，外界最大的質疑聲浪就是條文規範皆屬不確定的法律概念，尤其「其他藐視國會之行為」，更難以界定犯罪態樣，不符罪刑法定原則，憂心成了政治鬥爭工具。

各界之所以憂慮藐視國會罪的行為態樣，是因為立法院是最高民意殿堂，也是國人最關注的政治舞台，尤其現在三黨不過半，在激烈的國會政治攻防中，立委可能為了衝聲量，針對特定議題與官員針鋒相對；同樣地，行政官員為了捍衛執政權，免不了與立委唇槍舌戰。立委與官員一來一往間，如各自有所本，很難畫清藐視國會的界線。

但如此罪刑不明確性的憂慮，已被吳釗燮徹底打破，並明確示範如何藐視國會。吳在答詢徐巧芯要求公開哪位立委幫腔大陸時，不但不回答是誰，只一再表示「有就是有」，且明知藐視國會罪八字還沒一撇，竟8次狂嗆徐「趕快告我藐視國會」，如此挑釁的傲慢行徑，刻意以尚未完成立法的法條對嗆，就是典型的藐視國會罪態樣。

吳釗燮在國會殿堂展現的輕蔑態度，與耍流氓沒兩樣，在綠營卻會搏得掌聲。因吳已成功帶風向、抹紅藍營立委，民進黨不但不會認為其有藐視國會罪的疑慮，綠營還會吹捧他電爆國民黨女戰神。可以預見，即將回鍋出任國安會秘書長的吳釗燮，只要把國安紅帽往反對黨立委頭上一扣，會更顯露戰狼特性、更不屑國會監督。

同樣不屑國會監督的是NCC主委陳耀祥，即將卸任回任大學教職，日前立院鏡電視調閱小組要求NCC提供相關資料，但NCC拒不提供，陳耀祥甚至大言不慚指「這是行政庶務」，他一人就可決定拒絕提供，擺明「不幹最大」，任誰都無法奈他何，即使被抓包列席委員會備詢前，疑先跑到民進黨黨團「聽命令」，一再踐踏NCC的獨立性也無所謂，更是毫不遮掩的藐視國會。

民進黨看守內閣中，吳釗燮要轉換跑道、陳耀祥準備落跑，兩人代表不同類型的官員，共同心態都沒把國會監督放在眼裡，備詢態度也愈來愈強硬。依我國法制，增訂藐視國會罪的確有抵觸五權憲法設計之虞，然而監察院早已淪為附庸民進黨的蚊子院，如今滿朝盡是吳、陳這樣的官員，完全無懼監察權，更加印證此時訂定藐視國會罪有其正當性與必要性。

（作者為大學教師）