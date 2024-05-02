美國國務院亞太助卿康達日前在眾議院聽證會表示，美方向北京明確告知勿在520前後加劇台海緊張，並認為賴清德在選後的發言「非常負責任」。康達對賴清德頗為肯定，並轉向要求北京不得生事，與外界流傳的「疑賴論」大相逕庭，真相只有一個：美方對高度掌握和管控賴清德的言行，已經有足夠信心。

今年1月13日選前，國內外輿論敏銳注意到，華府對賴清德持有陌生而疑慮的微妙態度，擔心賴會成為第二個陳水扁，尤其是當他「走進白宮論」脫口而出後，美方立即透過管道要求澄清，並在此後藉由多位學者發文，要求賴清德在台獨等問題上做出「再保證」。同樣地，賴清德當選後，AIT主席羅森伯格兩度來台，也在公開場合明確告知，新政府需對維持台海現狀有所承諾。

不過，如今「畫風突變」，從康達對賴清德選後發言的高度肯定中，可以讀出不少有價值的訊息。首先，賴清德選後完全不提台獨，在美方看來相當欣慰，更進一步推斷，美方很可能基本掌握520賴清德就職演講稿，不會出現「台獨」字樣。這背後雙方恐怕存在一個檯面下的默契：賴清德承諾不再公開提及台灣獨立、台灣是主權獨立國家等表述，以換取美方不再施壓或敦促民進黨廢除《台獨黨綱》。這樣一來，《台獨黨綱》就變成美國手中的一張牌，繼續與北京討價還價。

其次，賴清德選後多次主張，兩岸應該交流對話，包括拋出「兩岸執政黨對話」、「中國應面對民選合法政府」等概念，均符合美方一向的台海政策。畢竟，相較於大陸堅持兩岸必須在一定政治基礎上才能恢復官方對話，美方對兩岸對話本身不預設前提，並一向歡迎「和平解決台海分歧」，不會隨北京施壓民進黨接受九二共識。換言之，如果520後，大陸繼續維持蔡政府時期的對台作為，美方很可能轉而向北京施壓，賴清德就變成「輕鬆」的一方。

此外，選後兩岸交流在民間層面的確出現熱絡跡象，這顯然也是美方樂見的。例如，大陸地方官員、校長團破冰來台，馬英九、傅崐萁等訪陸，這在美方看來，都是大陸短期內無意對台動武的跡象；反過來看，即便選後朝小野大，正如立法院長韓國瑜對美方所說「朝野在國防外交上立場一致」，也讓美方評估短期內仍掌握主導權。也就是說，只要北京推動兩岸民間交流，不管是和在野黨，還是執政黨，美方都會視為「威懾有效」的標誌，這也是康達認為美方無意改變台海政策的原因之一。

康達是在國務卿布林肯的前腳訪問北京，而且還拜會了國台辦副主任仇開明，說明這是一次美中就賴清德520演講稿的當面、深度溝通。值得注意的是，布林肯訪中期間，雙方並未過多著墨台灣議題，說明這部分屬於「已被妥善管控的分歧」。可以想見，520就職典禮上賴清德不會提台獨，也不會提傾向北京的名詞，蔡政府時代的美中台三角關係架構，難有大變化，只有小改善。

（作者為智庫研究員）