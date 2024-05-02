在這個政黨色彩高度影響政治氛圍的時代，民進黨政府在媒體監管方面的行徑尤其值得我們關注。國家通訊傳播委員會（NCC）的最新人事變動，再次揭開了政府「獨立機關」名義下的黨派操作真相，這不僅是對台灣民主的嘲諷，更是對公眾信任的嚴重挑戰。

首先，讓我們看看最近的一次人事風波。原本由台經院的劉柏立擬任NCC主委，一位擁有豐富學術和行政經驗的人選，突然間他的提名被撤回，原因是某位與民進黨高層關係密切的媒體大亨反對。這位媒體大亨的影響力究竟有多大，大到可以讓政府改變原定的人事安排，顯示出一種不尋常的政治干預。

這件事情不是孤立的案例。在過去幾年中，NCC一直是民進黨操控媒體的工具。例如，NCC在處理中天新聞台案件時，明顯帶有政治偏見，最終導致該台的執照不被續發。這種行為引發了廣泛的爭議，許多人擔心這將會威脅到新聞自由和言論多元性。

更有數據顯示，自從民進黨掌權以來，罰款的對象多半是與黨派立場相左的媒體。根據資料，2016年至2023年間，被NCC處罰的媒體中，至少有70％被認為與藍營有關，而與綠營相關的罰款案件不到10％。這種明顯的不平衡，難道不是政治操作的明證嗎？

再來談談NCC的所謂「獨立」地位。根據憲法和相關法律，NCC應是一個不受政治影響的獨立機構，負責監督和規範台灣的通訊傳播領域。然而，在多次人事任命和重大決策中，我們可以清楚看到，民進黨政府對NCC的控制和影響力。這不僅削弱了NCC的獨立性，也嚴重損害了其公正性和專業性。

此外，民進黨似乎有意忽略或淡化「黨政軍條款」的重要性。該條款原本旨在防止政黨直接控制媒體，保持新聞的獨立和客觀。然而，近年來，似乎有意將這一保障條款視為過時或不必要，這不僅反映了一種對媒體自由輕視的態度，也可能對台灣的信息環境造成長遠的負面影響。

總之，從劉柏立的人事變動到NCC的各項爭議操作，都揭示了一個不爽快的真相：在民進黨的治下，「獨立機關」的名稱背後，實際上是黨派利益的操縱和影響。如果台灣想要保持一個健康的民主社會，確保新聞和媒體的自由與獨立是不可或缺的。希望這種情況在未來能有所改變，讓NCC真正成為一個公正、專業而獨立的監管機構。（作者為國中教師）

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