在野黨提出的電價凍漲案日前在立法院院會表決通過。依法台電必須立即停止4月1日開始執行的各項民生與工業電價調漲，但經濟部與台電均回應，將遵守前次電價費率審議會的調漲決定。經濟部長王美花無視立院決議，一意孤行，白天晚上不一樣的雙標態度，令人憤怒。

蔡政府執政期間，台電於後期4年（2020至2023年）均出現虧損，此期間電價費率審議會議總共召開9次，其中僅於2022年6月及2023年3月，針對用電大戶及用電超量的民生用戶分別進行8.3%與11%的電價調漲，其餘會議的結論都是不調漲。為免衝擊執政黨選情，每逢選舉前夕，電價更是必定凍漲；去年甚至曾出現審議會在3月開會審議上半年電價，行政院長便率先拋出下半年電價不會調漲的訊息，完全看不出來行政團隊有一絲尊重審議會專業的跡象。

由於4月開始的新電價屬於全面性調漲，且漲幅不小，因此對於民生與產業的用電支出造成不小衝擊，一般小商家甚至可能出現萬元以上的新增電費支出。當時經濟部為淡化電價調漲的影響程度，還推出每月新增電費支出僅百元的「美花烘焙坊」，作為內宣的素材。眾多輿論不斷批評漲價治標不治本，錯誤的能源政策不調整，台電營運虧損的無底洞永遠無法弭平。結果，行政團隊置若罔聞，電價照漲、能源政策照舊。

在野黨的凍漲電價案其實具有兩項作用：其一是點出行政團隊對於電價審議機制的前倨後恭態度；其二是凸顯燃料價格上漲之外，錯誤的能源政策亦是造成台電支出暴增的主因，唯有懸崖勒馬、調整政策，才能從根本解決問題。據此，基於對立法機關決議的尊重，並降低萬物齊漲的通膨衝擊，經濟部此時應暫時凍漲電價，且能源政策未進行任何合理調整前，不得重提電價調漲。

台電虧損嚴重已是事實，為顧及使用者付費的精神，除了來自政府的補貼，電價終須調整。然而，如果成本高昂的化石燃料發電量無法有效抑低，躉購費率高到離譜的光、風發電量持續增加，這一波的漲價終究將成為杯水車薪，民眾日後勢必要面對年年漲價的電費。

眼前的契機是，新北市政府已與台電達成和解，即將核發核一用過核燃料乾貯場的水保執照。此舉同時意味著台電若欲讓核二或核一延役，便可在乾貯場完工啟用後，向核安會提出申請。核一、二、三的運轉執照若順利更新，以台電目前每度平均電價2.84元為基準，核電年發400億度、每度發電成本1.11元計算，每年可讓台電淨賺近700億元，延役20年的獲利更可達1兆4千億元。

只要能源政策不躁進，核電便可續用，一方面降低高價火力發電量、減少虧損，另一方面更可產生大額淨利。此外，合理規畫開發進度，再生能源躉購費率自然不必訂太高，一樣可有效抑低台電虧損。一舉多得的「新能源轉型」，準總統賴清德千萬別視而不見！

（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）