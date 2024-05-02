原訂5月2日在天津演出的歌手田馥甄，因受到大陸網友強力抵制，被主辦單位取消演出。田馥甄遭大陸觀眾抵制原因複雜，但都有些荒謬。遠因是裴洛西2022年訪台，她曬出吃義大利麵的生活照，被大陸網友認為暗挺義大利血統的裴洛西；近因則是她轉發演出宣傳文字時，刪去主辦單位原來的「一家人」3字，被網友認為她不認同兩岸是一家人；接著又翻出她十多年前一首名為〈離島〉的歌曲中的歌詞：「我覺得這樣的距離很好，就隔著一片海互不打擾」，被認為是暗指海峽兩岸，台獨意味濃厚。

仇恨扭曲交流 孰令致之

遠因近因夾雜，引發大陸網友抵制聲浪狂起，演出單位本來還試圖力挺，最後不敵抗議壓力被迫取消演出。吃個義大利麵就被認為挺裴洛西，實在有點欲加之罪；從離島聯想到台獨，也是過度延伸，畢竟以隔離的島嶼比喻愛情中的分隔，是情歌常見的手法。田馥甄從未顯示特定政治立場，不見得有那麼強的政治意識，何況這是12年前的歌，在那之前，台灣女子天團S.H.E還以一首〈中國話〉紅遍大陸，田馥甄正是S.H.E的一員。〈中國話〉這首曲風輕快的歌還成為2008年北京奧運會運動賽事的背景音樂。

若說大陸對表演歌手言行過度政治化解讀，台灣也不遑多讓。4月分受邀參加屏東〈台灣祭〉擔任主舞台壓軸演出的大陸廣西搖滾樂團「回春丹」，因出發前在IG上發文表示將前往「中國台灣」演出，遭台灣網友強烈抗議，最後主辨單位取消「回春丹」的演出。

田馥甄的義大利麵照片早就撤了、回春丹的貼文也立刻刪了，卻仍然沒能挽回無法登台的結果。有人說，田馥甄的遭遇是大陸「回敬」台灣的一手，事實應該不是如此。畢竟如果真的不希望台灣歌手演出，主辦單位不邀請就是了，何必自找麻煩？只能說，兩岸之間的敵意螺旋，甚至是仇恨意識，相互傾軋碰撞已到了星火燎原、令人不安的程度。

事實上，天津之所以邀田馥甄、屏東台灣祭之所以邀回春丹，正是因為他們都廣受在地歌迷的喜愛，是有票房的藝人，卻因無心或是不小心，引爆網友怒火，最後造成令兩岸都感到遺憾的結果。讓人憂心的是，喜愛田馥甄與回春丹音樂的人，應該是政治意識比較淡薄的年輕人，參加音樂藝術活動，享受音樂，與同好交流，是非常美好的時光，如今卻變得複雜甚至劍拔弩張，孰令致之？

網軍煽風點火 化善為惡

2018年導演傅榆以「太陽花學運」為主題的《我們的青春，在台灣》，獲得第55屆金馬獎「最佳紀錄片」，她在上台領獎、發表得獎感言時說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」而後出身大陸的金馬獎影帝涂們上台頒發「最佳女主角」時立刻說道：「特別榮幸再次來到『中國台灣』金馬獎頒獎。」暗潮洶湧的惡意漫延至電影界，自2019年起，大陸「暫停」影片和人員參加金馬影展至今。

電影和流行音樂本來是兩岸三地喜好文化藝術的人、特別是年輕世代最自然也最美好的交流媒介，卻因政治人物挑唆，讓政治意識侵入，模糊空間也受到擠壓，藝人也難逃網羅，動輒得咎，不是主動挑起敏感的政治神經就是被動遭到波及，讓一個個互動管道被迫中斷，實在是非常可惜。若兩岸長期不相往來，彼此之間只會愈來愈陌生，愈來愈不了解，進一步加深誤解乃至於敵意。

不可諱言，兩岸都有唯恐天下不亂的網軍，台灣的1450和對岸的小粉紅，還有些KOL，他們以激進的言行不斷煽風點火，挑撥離間，透過網路快速傳播，往往在很短的時間就能捲起千堆雪、掀起萬丈波瀾，一發不可收拾。

大部分民眾並不願見到類似田馥甄、回春丹遭拒的憾事一再發生。請居上位者把握兩岸春暖花開的機會之窗，多考慮百姓生活和百工百業發展之所需，收起猜忌、釋放善意，風行草偃之下，總能扭轉局面。