今年世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣仍未收到邀請函，美國國務院資深官員為台灣發聲，稱聯大2758號決議「未認可、不等於、也不反映對中國『一中原則』的共識」，呼籲國際社會抵制北京，支持台灣參加國際組織。拜登政府對台灣的支持溢於言表，外交部趁勢再次宣揚「中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」。

美大力軍援 只為遏制中國

但在此同時，獲共和黨提名再次競選總統的川普，再度拒絕回答有關兩岸若發生衝突是否協防台灣的詢問，他在接受《時代雜誌》（TIME）專訪時提出「付費式外交」概念，除以色列外，從歐洲、日本到韓國，想獲得美國保護就要付費，台灣在他眼中，只是與中國交易的籌碼。

過去8年兩岸關係與中美關係同時惡化，民進黨政府力行「倚美抗中」路線，台海陷入兵凶戰危，戰爭與和平成為國人最關心的議題，對2022九合一選舉與2024總統大選都造成重大影響，前者民進黨大敗，後者民進黨失去立法院多數席次，反映民意對兩岸走向戰爭的憂心。

所幸拜登、習近平兩大國領導人面對「修昔底德陷阱」的誘惑，仍能冷靜自持。自2023年舊金山「拜習會」後，兩國逐漸發展出「可控的激烈競爭關係」，日前美國國務卿布林肯訪陸，與大陸外交部長王毅相互提出台灣問題、中國援助俄羅斯、新能源產能過剩等尖銳問題，將近6小時的會談，火藥味濃厚。會後大陸外交部要求美國「停止武裝台灣」、「支持和平統一」，布林肯則透過美國媒體要求大陸停止介入美國大選，兩人針鋒相對，但不影響雙方的溝通與對話。美國媒體還透露拜登有意近期訪中，如果實現，美中關係和緩可期。

拜登與習近平都不想打仗，台海戰爭威脅稍緩，但台灣卻陷入「美國爸爸困境」。所謂「美國爸爸」是指台灣單向、全然依賴美國，凡事美國說了算，因而失去自主性，如同1970年代越戰時期的南越，沒有自己的國家利益，只能實踐美國利益。民進黨以「中華民國台灣」偷渡「兩岸兩個國家」，大陸「反獨促統」聲聲急，民進黨無力應對，把美國當成爸爸依賴，就成為宿命。

美國可以當成爸爸依賴嗎？眼前或許可以，拜習兩人的互信，讓美國同意「嚴管」務實台獨工作者賴清德，大陸則否認「2027武力犯台」，宣示「和平統一」方針不變，因而有「馬習會」，讓台灣人心暫時安定下來。但美中「修昔底德陷阱」困境未解，拜習勉力維持的合作關係隨時可能失控，美國需要「台灣牌」對付中國，美國國務院5度宣稱聯合國2758號決議文不等於「一中原則」，意在擦亮「台灣牌」，增強遏制中國的力道。

美霸權衰落 必須戰略自主

美國不是，也不能是台灣的爸爸。美台關係受3個因素限制，第一、美國有自己的國家利益。1971年季辛吉祕密訪中，安排尼克森總統訪問北京，實現中美關係正常化；1979年美中密談建交，台灣被蒙在鼓裡。不要忘了這兩段歷史事實，美國永遠不會是台灣的爸爸。

第二，「東升西降」的說法尚待發展檢驗，但中國崛起、美國霸權衰落是事實，美國當台灣爸爸，給力嗎？第三，拜登路線並不穩固，川普大有可能勝選，屆時台灣付保護費事小，被用以和大陸交易而淪為餐桌上的魚肉，就真的是台灣的悲哀了。

不要讓美國成為台灣的爸爸，關鍵在「中國認同」。所謂「中國認同」，或自稱「中國人」，並非接受中華人民共和國公民的身分，而是對中國文化包含歷史、地理、情感等多重面向的認同。台灣自1990年代民主化後，以單一認同取代多元認同、以政治認同取代文化認同，不但讓台灣社會走向部落化的閉鎖路線，更造成兩岸政治對抗、民間交流中斷、民眾相互仇視的最壞結果。

台灣採行自由民主制，兩岸政治存在分歧，人們傾向維持現狀雖是事實，但不需要因而否定中國認同，也不必否定經由融合而化解分歧，最終在人民同意下實現統一的可能。台灣有自己的尊嚴，即使在冷戰時期，台灣都未曾把美國當成爸爸，而堅持自己的戰略利益。不想落入「美國爸爸困境」，就要重建多元性質的「中國認同」。