中國製造捲土重來，所謂「綠能產能過剩」、「廉價電動車傾銷」的攻訐，恰恰證明此一趨勢。對美國來說，中國綠能產業崛起可能不是一個好消息，但對全世界因應氣候變遷而言，肯定不是壞事。中國綠能產業崛起代表的是規模經濟與生產效率，在WTO的貿易全球化與自由化架構下，是比較利益與專業分工的結果，為世界各國提供所需的物美價廉產品，進而帶動全球經濟增長。但中國經濟崛起後，美國更重視貿易保護與國家安全，否定自己建立的WTO規範。

中國綠能產業崛起

今年第1季，全世界都質疑大陸經濟難擺脫房地產泥淖，成長率將大幅縮水，但最後繳出的成績單，遠優於市場預期的5.3%，製造業表現尤其亮眼。根據大陸國家統計局公布的數據，以製造業為主的第二產業增加值年增6%，對GDP貢獻率41.6%，寫下12季度新高，代表新質生產力的高技術製造業增加值，年增率從上季4.9%躍升至本季7.5%，較整體平均高出1.5%。

製造業（尤其是高技術）出色的表現，不只體現在附加價值的增長，投資方面同樣出色。今年第1季大陸整體固定資產投資雖有所回溫，但僅成長4.5%，製造業投資成長則高達9.9%，其中高技術製造業投資增長10.8%，遠高於基建投資6.5%，房地產投資衰退9.5%。。

歷經疫情衝擊及美國打壓，大陸製造業不但沒被擊垮，反而逐漸走出自己的道路。其中最具代表性的例子，就是由太陽能電池、電動車及鋰電池組成的新三樣。

根據大陸海關統計，2023年大陸新三樣出口總值首度突破1兆人民幣，年增率高達30%，對比全年出口衰退4.6%，新三樣表現可說是格外引人側目，難怪美國按上「不公平貿易」罪名打壓。

只是，美國的如意算盤恐怕不能得逞。因為新三樣出口激增，大陸本身的生產效率與成本優勢固然重要，其他國家基於性價比（CP值）考量，願意對中國製造的物美價廉商品埋單，也是關鍵。換句話說，依循市場法則，如果單純只有供給，卻無實質需求，再強大的生產或製造能力，也只會累積庫存，無助擴張出口。

國際市場需求龐大

以比亞迪為例，現今可以取代特斯拉成為全球第一大電動車製造商，除了高效垂直整合的供應鏈、低廉生產成本、部分政策補貼等供給面因素外，海外市場的龐大需求，尤其是新興市場如東南亞及拉丁美洲等，也是不可或缺的因素。比亞迪產銷報告指出，2023年新能源車銷量首度突破300萬輛，海外市場占1成以上，比2022年成長1倍。另據研調機構Counterpoint Research統計，比亞迪現已是東南亞最暢銷的電動車品牌，2023年市占率超過1/3，今年預估銷量將再翻倍。

比亞迪例子清楚說明，美國不顧自由貿易精神，只想保護國內產業、扼殺中國製造的作法，注定徒勞無功。因為在高度連動的全球貿易體系下，中國製造代表的不是只有大陸單方面強大的生產能力，還包括海外市場的龐大需求。尤其是在新能源產品部分，全球想要加快實現低碳轉型目標，更是需要中國製造背後強大的供應能力。

日前在荷蘭舉行的第26屆世界能源大會，沙烏地阿拉伯國家石油公司執行長納賽爾不諱言，全世界太陽能電池領域可以取得快速與長足進展，主要得益於大陸在降低生產成本方面的努力。大陸積極布局新能源產業發展、推動低碳經濟的作法，伴隨著強大生產製造能力，不僅為西方國家實現凈零碳排目標助推一把，也在全球能源轉型道路上發揮重要作用。

站在全球能源轉型、實現脫碳的角度，中國絕對不是美國口中的麻煩製造者，而是問題解決者。面對美國「不公平貿易」與「產能過剩」等指控，北京可訴諸國際輿論反駁，更重要的還是要以實際行動證明，中國製造可以為全世界低碳轉型做出巨大貢獻。