旺旺集團董事長蔡衍明不滿被壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀指是「國台辦狗腿」，提告民事求償並要求道歉，法院以可受公評為由判決敗訴。然《憲法》保障言論自由，《刑法》及《民法》仍有相關處罰，評論需有益於公共正面價值，陳言行已逾越善意評論，更公然對當事人人格嚴重侮辱，法院判決顯有失衡。

根據教育部辭典，「狗腿」係指為壞人奔走辦事，胡作非為的人。從字詞上看，有貶抑他人的負面意思。陳凝觀引用媒體或他人說法，不管是誤用或故意過失，顯已造成人格權損害，蔡衍明力爭名譽清白有據，且蔡是知名企業家，此一言論對其企業及個人均造成極大傷害，遑論心理的衝擊。

尤其，法院認為此案發生在選舉期間，節目討論主軸屬於公益有關而可受公評，更令人匪夷所思。所謂法律沒有假期，選舉期間各類不實言論和批評都可能影響選舉結果，倘若司法縱容假訊息氾濫，特別是掌握社會公器的媒體恣意放言，甚至誹謗他人，將嚴重傷害民主政治發展。

再者，陳凝觀指旺旺集團接受中國政府補助金等情事，旺旺已數度對外澄清，若真有違法情事，司法機關早就進行調查了，法院竟還認為陳的說法不涉及私德免賠，但如此帶有惡意影射的指述，對他人及其企業抹紅抹黑，豈能以可受公評來阻卻違法？

榮譽是人的第二生命，對企業更是如此。憲法法庭日前就「公然侮辱罪」作出合憲判決，也認為若已逾越一般人可合理忍受範圍仍須加以限縮。本案判決輕忽了當事人心理感受，而司法更不該被「向錢看」的節目給踐踏尊嚴了。