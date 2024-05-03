生成式AI的成果隨著技術的日趨進步已經漸漸普及。日常生活中，處處都可以看到生成式AI製作產生的文字、圖片、聲音與影片。儘管有些作品還不成熟，但是也有很多的成果已經足以亂真。

有不少人擔心生成式AI會不會取代人類的工作。不必擔心，因為這在所難免，例如有一些新聞媒體已經開始使用生成式AI製作的圖片，取代真實的照片。不必再過多久時間，生成式AI製作的影片取代真實影片的現象就會處處可見。

當年黎智英的壹傳媒在台灣創辦《蘋果日報》且經營有成之後，要向國家通訊傳播委員會（NCC）申請衛星電視新聞頻道的執照。很多學者反對，擔心他們把網路上的動畫新聞直接拿來使用當成新聞畫面。當時我就認為，這個趨勢終究難以抵擋。

動畫新聞被認為不真實，是因為它必須呈現太多細節，因此難以真實。文字新聞為什麼沒有這個問題？因為文字新聞通常很簡要而抽象。例如文字新聞只要寫說嫌犯揮拳毆打受害者，這樣就交代了。但是如果要做成動畫，兩個人的身高、體型、出左拳或右拳、揮拳的方式都要呈現，但是因為沒有現場影像，這就難免與事實不符。話說回來，如果有現場影像，那就不需要動畫了。文字新聞沒有違反真實，往往是因為根本沒有交代太多真實。

同理，生成式AI也是一樣，以圖像來說，往往就是因為第一時間沒有可用的圖像，才要求助生成式AI，這一樣會重演當年動畫新聞不符真實的問題。

更該擔心的，或許是生成式AI帶來的認知作戰問題。很多人相信眼見為憑，其實照片與影片未必可信。生成式AI製作的照片與影片當然更是未必可信。然而，在這個資訊爆炸的後真相時代，閱聽眾與公民或許更在意的是自身在當下的享樂，他們未必真的很關心那些「遙遠」事件的真真假假。尤其隨著新聞八卦化、八卦新聞化，很多公眾人物對許多話題都抱持先講先贏的態度。講的人不用心，看的人何必認真？都只是打發時間或是當成聊天的話題而已。久而久之，真假更加難辨。

但是生成式AI造成的認知作戰挑戰，不只是個案而已，更在於AI產業的世界競爭。當美國高度憂心「晶片霸權爭奪戰」，因而積極主導「晶片四方聯盟」以圍堵中國崛起之際，同樣值得思考的，正是奠基於半導體及晶片的AI產業演算速度與演算法，尤其是生成式AI。

未來如果有特定強權能主導生成式AI產業，就能掌握認知作戰的決勝關鍵。當然，對世界公民來說，生成式AI產業最好不要定於一尊。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）