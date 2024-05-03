美國國務卿布林肯甫結束大陸訪問，再確認雙方有效處理分歧的共識，但亞太助卿康達與副助卿藍墨客隨即挑戰中共的聯合國大會第2758號決議等同一中原則的論調，看似止跌回穩的美中關係橫生波瀾。美國的大動作是中共所言的「以台制華」？抑或台灣所歡迎的「挺台」行動？無論如何，美國挑動中共最敏感神經，所有可能的負面效應將由台灣概括承受。

藍墨客4月29日在華府智庫批評中共歪曲聯合國第2758號決議，強加對台灣的主權要求，其中包括2758號決議未認可，不等於，也不反映對中國「一中原則」的共識；與各國在與台灣關係方面的主權選擇無關；在台灣最終政治地位問題上，並不構成聯合國體制的立場；以及並不排除台灣有意義參與聯合國系統和其他多邊論壇。康達次日在參議院的聽證會中也提出同樣論點，並表示，美國將很快再次發聲支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

美方再提2758號決議的時機與預定5月底舉行的WHA有直接關聯，七大工業國（G7）外長會議日前發表聯合聲明，支持台灣有意義參與國際組織，包括以觀察員或來賓身分出席WHA。但形勢比人強，即使美國反駁2758號決議不能排除台灣有意義參與聯合國系統，也難以轉變台灣已連續8年未能出席WHA的事實，今年展望更不樂觀。

美國另一層目標是在反制中共自1月台灣總統選舉後，立即在國際社會發動外交攻勢，鼓吹2758號決議確認一中原則，已成為國際社會的普遍共識。諾魯與台灣斷交時所持的理由就是基於聯合國2758號決議與一中原則，更被中共視為典範，宣稱在「一個中國」原則的基礎上，已與182個國家建立外交關係。而美國所堅持遵循的是一中政策，並非中共的一中原則。

當時正在台灣訪問的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格受命採取反制行動，她召開記者會指出，聯合國2758號決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系，美方非常失望看到決議被曲解，限制台灣在國際舞台上發聲，及衝擊台灣與其他國家的外交關係。

羅森柏格、康達及藍墨客接連挑戰2758號決議的法律效力，連動台灣地位未定論，顯然不是個別官員的個人行為，而是經過規畫協調的集體行動。但布林肯1日發表聲明，「強烈鼓勵」世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣，對2758號決議及一中原則隻字不提，更在聲明最後重申，支持台灣有意義參與國際論壇符合美國的一中政策。這種由資深官員打前陣，最高階決策官員做最後管控、節制，正是美國一貫的外交手法，在可控制的情況之下，對中共傳達最強硬的訊號。

即使如此，中共對於布林肯連續第4年發表聲明支持台灣參與WHA做出強烈回應，未具名的外交部發言人表示，「台灣地區」參與國際組織，包括WHO活動，必須按照一中原則處理，這也是第2758號決議和WHA25.1號決議確認的根本原則。

任何外交事件都是有脈絡可循，2016年5月WHO秘書處發給台灣的邀請函，首度出現聯合國第2758號決議及WHA25.1號決議的一中原則等文字，此後，美中多次交鋒，中共寸步不讓，而台灣自2017年起叩關WHA屢敗屢戰。

今年在WHA召開前夕，美中提前引爆爭議對台灣不會是正面發展，台灣出席WHA及相關國際機制最終還是要取決於兩岸關係，兩岸關係持續惡化，美中對抗升高，台灣能否出席今年的WHA其實已經昭然若揭。