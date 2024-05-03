近日來，「司法官過勞」的問題引起注目。有鑑於過勞不僅有害司法人員的身心健康，更會嚴重降低辦案品質，立法院也召開公聽會蒐集各方意見，期能提出解決之道。

司法人員這麼累，最直接的原因就是案件太多。但，為什麼案件這麼多？因為台灣司法太方便、廉價。古人說「訟則凶」，但是在台灣反而「訟則吉」：只要去「告」，司法（檢察官、法官）就不能輕易退件。即使是不受理的決定，往往也要「審」一趟。提告的成本很低，又有司法官幫你查案問案，何樂不為？

案件太多怎麼辦？本文建議要讓司法「放手」：一方面遵行「大案大辦，小案小辦」的原則，用簡易程序和格式處理較簡單的事件；另一方面是更根本地把許多案件，實質上交由「其他」領域或機制來處理。這樣可以避免司法官成天埋在卷宗與瑣碎事實之中，而能夠把寶貴的時間、精力，花在需要腦力來處理的案件。

第一步就是讓檢察官的「不起訴」，以及「顯無理由或惡意訴訟而駁回其訴」的決定，能夠以更簡單的方式為之：格式上可用例稿撰寫，且再議、抗告、上訴都以維持原決定為原則，那就可以先篩掉許多無實益的案件。我們太怕被人說「吃案」，所以無聊荒謬瑣碎的案子也得跑程序傳證人作調查，連「不起訴」也得寫落落長理由並等著被再議。顯無理由的案件還是可能進入審判程序，然後法官就得寫附理由的判決書。「顯無理由」的案子卻要花力氣調查半天，甚至寫個「有理由」的處分書或判決，豈不荒謬？

美國的檢察官「不起訴」根本不用寫書狀；德國的不起訴由於沒有實質確定力，也只須表明中止偵查即可。而美國民事司法程序的「即決裁判」（summary judgment）或各種程序駁回，也多是一行或一段文字就結束了。這就可以擋住眾多無謂的案件。

不要以為這個制度很奇怪。我們的憲法法庭就是這樣「不受理」案子的。大法官不受理聲請案的「裁定」，要嘛用千篇一律的例稿，要嘛簡單指摘聲請人「未具體指明」何處違憲，就決議不受理。反正這種裁定不得抗告，所以憲法法庭成立以來作了42個判決，卻有超過5千個程序裁定（多半都是不受理），省下了多少力氣來作實體裁判？如果大法官能做，檢察官與普通法院法官為何不能？

第二步要做的，就是讓律師與社會各組織、各領域來實質解決司法案件。也就是說，形式上有司法訴訟，可是實質上是其他人說了算，法官只擔任形式審查的功能。

參考美國的聯邦民事訴訟經驗，開庭審判的僅有3%。審判前的調查、取證，幾乎全盤由雙方律師處理，而無須由法院開庭來辦。而在刑事訴訟，九成案件是經由罪刑協商處理，所以鮮少進入繁瑣的審判程序。這就是把案件交給「雙方律師（檢察官）」處理，而不須由法官親力細審每個案件。

其次，我們的法律規定了許多「自治」、「自由」與「專業判斷」領域，原則上法院都不該實體介入。但我們的法官經常太「親力親為」，動輒指摘當事人「濫用自治權」、「逾越專業範圍」，使得私法自治、社會自主領域反而被限縮（在此同時，卻對該監督的行政機關過度尊重—即使是與「判斷餘地」無關的事項）。如果法官們能夠更「放下」，謙卑地認知自己不是上帝，對事件的認識與評價不可能好過當事人或專業單位，那也能省掉很多不必要的糾纏。

司法是「正義的『最後一道』防線」，而不是「第一線」，更不是「全線」防守。不分青紅皂白，不論大案小案都要辦，結果反而因小失大，輕重失衡。要拯救司法制度與人員，同時讓司法更有效率，就要能放下對司法官「事必躬親」與「凡事過問」的期待。（作者為國立政治大學法律學系副教授）