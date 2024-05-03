立法院院會3日二讀通過《電業法》修正案中有關電價調漲案的規範，未來經濟部調漲電價須送立院同意後才可實施。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘不滿，認為這將破壞電價政策的專業性。

根據《電業法》第49條規定，「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。」國民黨團在3月底提出《電業法》第49條修正案，增訂「電價審議委員會之決議，須於1個月前送交立法院審查後實施。」換言之，未來電價是否調漲，須由立法院監督和表決通過。其實現在調漲電價不過就是聽從民進黨政府高層的指令罷了，哪來什麼專業？立法院沒收經濟部電價調整的權力，也只是剛好而已。

本來立法院可以按正常程序審議《電業法》修正草案，然而，4月30日，立法院在國民黨及民眾黨合作下，表決通過「電價凍漲方案」，然而，行政院、經濟部和台電都抗拒遵行，並表示，「依《電業法》規定，必須維持電價調整。」既然經濟部態度這麼強硬，那釜底抽薪之計就是乾脆修《電業法》，規定立院通過後才能漲電價。

其實，立法院在野黨凍漲電價或是限制調漲權，主要的目的是促使民進黨政府重新審視電力和能源政策，在兼顧充分供電和減少碳排的考量下，放棄目前實施的「2025非核家園」政策，延役核三廠甚至核一與核二廠。

「2025非核家園」是蔡英文執政時期提出的政策，不論是基於面子還是涉及綠營相關人士的利益等因素，蔡政府鐵板一塊、無法更改，民眾及業者寄望520即將上台的賴清德可以鬆口，畢竟缺電困境甚至危機日益嚴重，後果須由賴政府承擔。

不料，儘管無法連任的蔡政府官員在各方面都已明顯出現「數饅頭等下台」的怠惰，談到電力以及非核政策時，態度倒是十分堅持。例如，面對最近到處停電的現象，經濟部長王美花強調「只是短期電力吃緊而已。」力斥台灣有缺電問題。

而對外界頻頻呼籲「刀下留人」、將預定在今年7月除役的核三廠1號機延役一案，蔡政府也充耳不聞。據了解，台電正低調進行核三廠改為光電廠的工程，這項占地55公頃的光電廠計畫早在2022年8月就已取得籌設許可，且已在施作廠內屋頂型光電工程，既沒有提出水土保持工程的計畫，更沒有和當地民眾進行溝通和說明，恆春鎮代會不滿「核電廠變太陽能光電」，指這根本就形同是偷渡。

如此看來，經濟部和台電已是鐵了心要把核三廠轉型為太陽光電廠。問題是，核三廠1號機是今年7月除役，2號機更是明年5月才除役，屆時的主事者早已不是目前檯面上的這批官員，蔡政府這幫人到底是在急什麼？難道橫柴入灶、施做工程，就是要造成生米煮成熟飯的既定事實嗎？

拆掉便宜穩定的核電不用，改為昂貴又不穩定的光電，台電虧了錢再來漲電價，或是國庫撥補，極不合理！在野黨除了要把關電價調漲之外，在審查台電預算時，也應做成附帶決議，如果台電不延役核三就凍結國庫撥補。豈有花大錢買貴的電又要納稅人補貼的道理？（作者為資深媒體人）