回顧民眾黨主席柯文哲的從政歷程，從MG149、器捐案、世大運黑衣人、葛特曼案、農地案，雖然屢屢因重大案件被質疑，卻又每每能安然脫身，過去被台北市議員戲稱為「九命怪貓」，但如今他再次陷入台北市長任內三大案爭議，更被告發涉貪汙罪，可說是面臨從政以來最大的危機。

柯文哲主政台北市時，主打的五大弊案均草草收場，但如今他牽扯的三大案卻引發蔣市府、議會與民眾黨隔空交火。柯文哲當年標榜自己是公開透明的市政團隊，但他先是捲入台智光監視器案，之後又傳出京華城容積率暴增，及北投士林科技園區地上權招商案都有爭議。

其中在與台智光簽訂的光纖網路服務合約過程中，台北市資訊局長趙式隆承認，應該存在的內簽或會議備忘錄並無資料，傳輸費率核定的公文存在，有關議價決策過程的會議備忘錄卻付之闕如。而在京華城一案中，同樣出現了決策過程不透明的問題。

除了市政成績受到嚴厲檢驗，柯成為政治明星最主要的「網路聲量」與「鎂光燈」光環也快速消退。他利用人民對藍綠兩黨互鬥所帶來的政治疲乏，以新政治的理想包裝自己，取得年輕人的信任趁勢崛起，而在新媒體的推波助瀾之下，「阿北」的暱稱也為他帶來極高的聲量和影響力。

2024總統大選，柯文哲和民眾黨還取得與藍綠叫板的籌碼，但形勢比人強，在總統大選後沒有政治職務可持續創造話題的柯，成了民眾黨最有實力的「吉祥物」，幾乎已喪失了創造話題的能力，至少遠遠輸給了民眾黨立院黨團總召黃國昌，聲量出現懸崖式下滑，民眾黨的看板人物已經出現轉移。

近期柯文哲被拖入三大案戰場，更遭北檢列貪汙罪被告，柯3日雖嗆真正要辦的是台智光，因為藍綠都有參與，痛批現在是「圍魏救趙」，但柯早已不是政治素人，不能像以前那樣用一些驚人之語就輕鬆轉移焦點，如果他真想2028年再戰總統大選，他在台北市長任內的施政本就應該受到檢驗，更何況目前三大案都出現不少疑點，民眾都想知道真相，柯也難以再靠批評藍綠來逃避輿論檢視。

失去政治光環和高聲量的柯文哲，屋漏偏逢連夜雨，又再牽扯爭議案件，這讓他的人設明顯走了味，可能重創政治能量。而且民眾黨被外界視為「一人政黨」，如果柯失去了政治魅力，民眾黨的生存恐也岌岌可危。

4月輔選雲林麥寮鄉長補選失利，對柯和民眾黨就是一大警訊。日前他更直白地說「若2026年選得很差，那就可以收攤了」。如今柯的政治危機，除了祈禱「小草們」歸來，也只能期待民眾黨在國會的表現是否能助柯度過難關了。（作者為國會助理）