目前正值大陸「五一」連假五日的第二天，首艘電磁彈射國產航母「福建號」第二天在長江口東南海試（1至9日）；期間據傳美軍RC-135V偵察機抵近偵察。推斷海試無慮後，後續武器與艦載機起降，將北上回到渤海灣進行。

我國防部5月2日傍晚表示，自1600時許起，陸續偵獲中共蘇愷-30、空警-500及無人機等各型主、輔戰機計15架次出海活動，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入北部、中部及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。依據共軍4月「戰巡」時程，無天候等因素，有可能於「520」在台海對賴蕭就職示懾。

首先，觀察近日我外交部長吳釗燮於4月30日接受「日本經濟新聞」及「日經亞洲」聯合訪問，吳部長肯定日本在維持印太區域和平與穩定所做的努力，包括與美韓、美菲形成新聯盟，是「四方安全對話」（QUAD）的重要成員，同時也與澳英美討論「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）第二支柱議題。強調，台海衝突並非一觸即發，也並非不可避免，而當前最重要的是民主國家加強合作，以遏阻威權擴張。

美國國務卿布林肯於美東時間5月1日發表「台灣以觀察員身分參與第77屆「世界衛生大會」（WHA）」聲明，指出台灣於2009年至2016年曾以觀察員身分參與WHA，強力鼓勵（strongly encourages）「世界衛生組織」（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身分參與第77屆WHA，使世界可再次受惠於台灣專長及經驗。

由矽谷重量級企業領袖和國會議員發起的「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）於5月2日在華府舉行，副總統當選人蕭美琴以「美、中科技經濟戰爭的觀點及人工智慧（AI）對國安的影響」預錄影片致詞，期望爭取台灣納入美國正在推動的「供應安全安排協議」，加入美國與盟友的國防工業合作，此舉勢必將為蕭副總統日後出訪的外交模式。

其次，筆者依據我國防部共軍即時軍事動態統計，東部戰區海空兵力在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」如後：

1月17日1950時（共機24架次、共艦5艘次）、26日1600時（33、6）、31日1248時（33、6）進行3次「戰巡」。

共軍從農曆年後，2月14日（大年初五）1300時（21、6）、19日1600時（24、8）、28日0955時（19、7）進行3次「戰巡」。

3月13日0700時（26、10）、21日1930時（36、6）、27日1130時（20、8）進行「戰巡」3次。

4月2日1140時（30、9）、14日1150時（18、6）、20日0815時（21、7）、27日早上0930時（22、4）進行「戰巡」4次。

上述共軍進行「戰巡」因素，不外乎，大陸解讀，美涉台言論，涉及中國認定「一中原則」紅線、美對台軍售與援助、近期我具有外交專長的蕭美琴準副總統與外國頻密往來，雖然行事作風處處低調。

由於2022年8月初美國前眾議院議長裴洛西訪台，大陸認定蕭美琴時任台灣駐美大使極力促成，並列「台獨」頑固分子清單。再者，蕭美琴曾於今年3月份突破外交困境，低調先後訪美、歐洲、捷克等友我國家民意代表與智庫學術單位等交換意見，引發共軍3月21日「戰巡」。對於後者，我外交部長吳釗燮3月20日曾向媒體宣稱，「如果中國生氣了，就好像我們做對了」，強調蕭美琴本來就有自己訪問的自由度。

筆者憶，中國國防部發言人吳謙曾於2022年3月份，「美日在台灣問題上鬧得越歡，我們維護國家主權，和領土完整的行動就會出手越硬，必須指出，對於台獨分裂行徑，和外部勢力干涉，中國人民解放軍絕不姑息，露頭就打。」當時我時任陸委會發言人邱垂正（今年520後就任陸委會主委），「中共始終不放棄武力犯台，持續對台軍事威嚇與挑釁，並積極對外擴張，這才是造成台海區域緊張的，根本因素，中共當局應認清問題的根源，停止對台軍事恫嚇行徑，而非歸責台灣美日。」

最後，大陸外交部發言人再次強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在台灣參與國際組織，包括世衛組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。美方有關聲明混淆視聽，實質是縱容支持『台獨』分裂活動」。

依據我國防部於5月3日公布，2日計有共機26架次、共艦5艘次，在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」；其中1546-1839時輔戰機計2架次，在浙江溫州以東一帶空域活動。0638-2055時主、輔戦機計21架次，在我東引以東至福建漳浦以南之台灣海峽以西一帶空域活動，前述中有14架次跨越海峽中線，南段至我澎湖西南空域、北段最近距離台灣基隆北北西方約41浬，圖示距離台北淡水河更近，且沿中線往我北部空域大幅度切入。0853-1849時主、輔戰機計3架次（其中1架運-8反潛機）在台灣西南空域，距離台灣鵝鑾鼻西南約48浬。

本次，進入5月，正與上（4）月2日同日，進行5月第一次「聯合戰備警巡」。驗證筆者之前大膽推測，「戰巡」次數可能未來，將隨著我外交的擴展、與美國等支持台灣的民主自由對外展現，觸及大陸「一中紅線」，共軍為維護領土主權的完整，「戰巡」可能將由3次增加到4次，成為在台海周邊海空域常態、計畫性演訓。

從近日雷達氣象圖觀察到，共軍日前規避台灣周邊海空域天候海況不佳。視5月2日半夜至早上，台灣周邊空域開始轉好，為海空聯戰訓練時機。

如果照共軍4月份「戰巡」期程套路2、14、20、27日，大膽推斷520當天，賴清德與蕭美琴於台北總統府宣誓就職「中華民國」第十六任總統、副總統。共軍東部戰區海空兵力當天可能將在台灣周邊海空域進行「聯合戰備警巡」；但實際行動可能必須視台灣西部、北部、西南為主的天候等因素，我軍必須提早因應。

（作者為中華戰略學會研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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