行政與立法互動一直是憲政研究的重點，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥日前於立法院司法及法制委員會口沫橫飛的模樣，陳耀祥傲慢的態度已經不只一次，此情景傳送至全台民眾面前。不只連累行政團隊，使行政難以擺脫傲慢形象，造成行政與立法僵局；同時拒絕及拖延提供立委任何資料及文件，也不利於民進黨立委們行使文件調閱，NCC陳耀祥拒絕提供鏡電視調閱小組相關資料，正好落實在野推動國會改革中的「藐視國會」之指控，也間接說明凸顯國會改革的重要，不只陳耀祥應當下台負責，也應當建立問責制，NCC的存廢也有思考的必要。

立法院有議決法律案、預(決)算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項等職權。立法委員對於行政院院長及各部會首長之施政方針、施政報告及其他事項，得提出口頭或書面質詢。立法院經院會決議，得設調閱委員會，或經委員會之決議，得設調閱專案小組，要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料。受要求調閱文件之機關，除依法律或其他正當理由得拒絕外，應於五日內提供之。但相關資料或文件原本業經司法機關或監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。如有正當理由，無法提供複本者，應提出已被他機關調取之證明。政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。上述這些都是憲法及各項法律的規範，陳耀祥遵守了嗎？

雖然陳耀祥就要下台，但下台並不表示問題已經解決，否則日後還會有可能出現傲慢的「陳耀祥」們。如果不廢NCC，那NCC委員應按政黨比例提名的正當性，同時也應顧及其專業性及保持對於憲政尊重的態度。

行政是一體的，一顆傲慢的老鼠屎可能會弄壞一鍋粥，行政官員要有擔當為自己的政策負責，但不是死皮賴臉，擺出一副政治正確豈奈我何的態度，讓脾氣再好的立委也都難以忍受。這不是民主的本質，也不是民主政府所應有的態度，畢竟行政院長及部長並沒有經過人民認同的過程。

總之國會改革勢在必行，先進民主國家國會多具備調查權，這項權力大致可以分為政策性與司法性調查兩種。在內閣制國家，國會只要透過質詢官員、政策辯論、調閱文件，就能落實政策性調查權力；總統制下的美國，則因國會無權質詢官員，必須廣泛運用聽證制度，制衡行政部門。而在五權分立的憲法架構下，立法院對拒絕配合國會調查的官員，沒有任何反制或懲罰工具。反觀美國國會對於拒絕配合調查，或在聽證會上說謊的官員與民眾，可以動用「藐視國會」罪名移交法院審判，最高可處一年有期徒刑。因此陳耀祥的態度其實是拖垮了整個行政，更讓人厭惡只有立場卻沒有專業及正確民主素養的酬庸行政官員。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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