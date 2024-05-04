台灣被稱「詐騙之島」不是沒有原因的。上至高官、名人，下至販夫走卒，遍地遭殃，騙術五花八門，令人神暈目眩。民進黨執政後打詐防詐多年，詐騙行徑卻愈打愈多愈升級，真不知伊於胡底。

藍委王鴻薇最近舉例說，某人108年6月接獲假冒中華電信人員電話告知欠費，說他身分遭冒用申請電信門號及銀行帳號，最後將電話轉接假警單位165，電話中再以各種說詞誘騙被害人因涉刑案，需配合檢警偵辦，最終被害人在巷內面交現金358萬。令人難以置信的是，此案的受害人是即將接任NCC主委的翁柏宗。

當然，我們對翁柏宗的遭遇寄予同情，這或許是準主委還沒上任就急於關注打詐的主因。民眾此刻或許才了解，原來NCC的功能不只是關中天、縱放鏡電視，還有打詐工作。

但看看這幾年，NCC打詐幹了什麼事？除辦理堵詐論壇、推宣導影片，官網設「打擊詐欺專區」，連建議民眾「關閉手機RCS／iMessage功能降低詐騙風險」，都能說成是政績。

數位部成立1年後，台灣詐騙增加21%，道理很簡單，因「打詐」從來不是施政重點。被騙的從來不是政府，即使是，損失的也是納稅人的錢。2022年7月15日行政院核定《新世代打詐策略行動綱領》，內政部、NCC、數位部、金管會都成統籌機關，但政府若真的有打詐，去年創新高的3.5萬件詐騙案、詐騙金額近90億是怎麼來的？

翁柏宗受騙確實不幸，但更不幸的是會不會有「國家級詐騙」存在？否則NCC何以出現成為詐騙集團門神的委員，這恐怕才是真不幸。