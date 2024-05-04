大陸針對金融行業展開全面整頓行動，反腐單位派出15個中央巡視組進駐34個經濟和金融單位，在至少16家金融單位召開動員會，巡視時間長達3個月。上月中旬大陸央行原副行長范一飛被控受賄3.86億元人民幣案開庭，工商銀行雲南臨滄支行副行長柯建海等也被調查，金融反腐「老虎蒼蠅」一起打。

金融反腐 全面動員

中共這兩年在金融領域的反腐力度明顯增強。去年4月初，中央第六巡視組進駐光大集團，隨後執掌這家國有大型綜合金融控股集團10年的前董事長唐雙寧落馬。

去年全國兩會通過機構改革方案，近半條文與金融有關，隨後國家金融監管總局掛牌成立，今年4月縣級金融監管支局統一掛牌，形成「總局-省局-分局-支局」的垂直監管體系。據陸媒統計，今年第1季大陸共有35家券商收到來自央行、證監會、證券交易所等金融監管部門出具的罰單，罰單數量達50張。

在對金融體系進行制度化、法治化梳理的同時，大陸不斷祭出新政。例如在凸顯強監管的新「國九條」後，又連續發布兩大措施，聚焦資本市場服務科創企業和公募基金交易佣金及分配管理兩大重點領域，意在推動資本市場支持科技創新，保障資本市場平穩運行，並強化保護投資者特別是中小投資者的合法權益。中國證監會近期還公布了5項資本市場對香港合作措施，被視為中央政府提振香港金融市場的實際行為，以協助香港鞏固提升國際金融中心地位。

金融是現代經濟的核心，促使金融為經濟發展服務，而非被金融資本壟斷操縱，是各國政府面臨的挑戰。在國內外經濟形勢不佳下，大陸出手整飭金融，意在使其更好地為實體經濟服務，是吸取美國的經驗教訓。13年前「占領華爾街」運動至今讓人記憶猶新，當前美國社會撕裂、族群對立、政壇動盪，一個重要原因就是經濟脫實向虛，製造業空心化，「鐵銹帶」中產階級的「美國夢」不再。

大陸要實現製造業向高端化、智慧化、綠色化轉型，就必須確保金融機構能夠提供精準有力的支持。譬如風電、太陽能等新能源行業的設備投資高達八成，研發、公共基礎設施建設具投資週期長、風險高的特性，需要大量資金投入。

因此，除了及時化解地方債等金融危機，防止發生系統性金融風險，大陸亦看重金融對實體經濟的輸血造血功能。此前大陸為打擊補教行業減輕學生負擔而實行的「雙減」政策、整頓金融科技公司，也有防止資本無序擴張、經濟脫實向虛之意。

美中競爭 貨幣先戰

美中戰略博弈促使大陸更加注重從國家安全角度看待金融安全。烏克蘭危機後，美國與部分盟友將一些俄羅斯銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統之外，並對俄羅斯央行實施制裁措施，以削弱俄羅斯經濟力量。這一「核武級」金融制裁使世界各國心生警惕，紛紛降低對美元的依賴，擴大本幣結算。過去兩年來，美元去中心化明顯。俄羅斯可說是美國的敵人，下重手可以理解，但當年美國對聽話的小弟日本下手，同樣絲毫不留情面。

大陸已被美國列為頭號戰略競爭對手，大陸自然要鞏固籬笆，防範金融體系被攻擊。美國以援助俄羅斯為理由公布新一批制裁名單，其中包括20家大陸和香港公司，《華爾街日報》曾爆料，美國將制裁大陸銀行。姑不論美國是否真對大陸實施金融打擊，一個不容忽視的現實是，自美國聯準會激進升息以來，利差擴大使得其他經濟體紛紛面臨本幣貶值與外匯流出的巨大壓力，大陸和香港都出現資金外逃現象，陸房地產公司爆雷也多從美元債券違約開始。

在內外壓力大環境下，大陸整頓金融既為服務好實體經濟，也為保障國家安全。然而，全球經濟形勢前景晦暗，投資者對大陸經濟信心不足，資本市場脆弱心理容易蔓延，大陸整頓金融需要格外注意分寸，尤其是政策執行過程中，要兼顧發展與安全，以免傷害投資者信心，出現資本市場的大幅波動。