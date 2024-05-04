日前美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）出席參議院軍事委員會作證時表示，美國首次看到中、俄兩國針對台灣問題進行聯合軍演。同時出席的國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）則證實，國防部正在檢視計畫及部隊結構，以因應與中俄同時作戰的可能性。

這是美國最新的台海戰略態勢判斷。雖然海恩斯沒有提到是哪個軍演針對台灣，卻諭示中俄在台灣問題上軍事合作的可能性，而美國也開始準備同時與中俄兩線作戰。

檢視中、俄的軍事活動，最近一次的聯合軍演是去年7月20日至23日在日本海舉行的「北部．聯合2023」。這次演習的主題為「維護海上戰略通道安全」，演習課目中有台灣海峽與附近場景合理。美國情報部門或許蒐集到相關資料而有此判斷。

因此，如果將這情報解釋為中俄將聯合對台動武，就過度解讀。當前的全球安全環境，俄羅斯派軍隊到台海支援解放軍攻台，是難以想像的；就如同解放軍到烏克蘭配合俄羅斯軍隊作戰一樣，既不符合軍事與戰略常理，也不會被國際社會接受。但某種程度的合作卻有可能。正如克魯塞的證詞：「即便俄羅斯及中國軍隊不協同作戰，他們也一定會合作」。

事實上，從戰略態勢來說，只要俄羅斯軍隊保持存在，美軍就必須抽調軍隊防備，不能在台海全力應對解放軍；就如同只要解放軍存在，美國就必須要求烏克蘭克制，不能把北約（更明確的說是美軍）扯進戰爭，否則難以應對在台海或南海突發的戰爭風險。

美國雖然開始思考同時與中俄作戰，但「備多力分」的戰略原理古今一致，美軍是否有能力同時應對中俄兩條戰線，未來美方做過兵棋推演後會更明晰。不過，合理推論，如果缺乏盟邦的軍事合作，美軍同時迎戰中俄的勝算不大。

情報是戰爭準備的最前沿，所有軍事事務的發展都是依據情報部門的判斷。海恩斯的證詞，顯示美國情報部門的最新判斷，雖仍以台灣問題為序言，勾勒的卻是一邊中、俄合作，另一邊則是美國與日、韓、澳等盟邦協同的戰爭遠景。只是這個世界級的衝突如果發生，台海可能是風暴中心。

這是台海戰略形勢的重大轉變，台灣要如何因應？繼續強化國防並維持穩定的兩岸關係，駕駛好備戰、避戰的雙駕馬車，以不變應萬變，或許是較佳選擇。細心的觀察者會注意到這份最新情報證詞的背後，是美軍的戰略思維已經從介入台海衝突，轉變為應對中俄軍事合作。台海或許仍是風暴核心，但台灣卻不一定是主角。風暴核心是平靜的颱風眼，最危險的地方反而可能最安全。

大陸全國政協主席王滬寧日前已經拋出「沒人想打仗」的訴求，期望520賴清德新政府上任後能接好這個球。在可預見的未來，如果台灣人也不想打仗，維持台海和平仍是樂觀而有機會的。

（作者為台灣國際戰略學會執行長）