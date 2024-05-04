賴政府的新內閣4日舉辦「策勵營」，準總統賴清德期許「沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道」，勉勵新閣員要了解民意需求，施政才會得到人民支持。不過賴清德說要了解民意需求，但新內閣的組成真的符合他所說的嗎？即便內閣組成真如賴所言，超過一半是無黨籍，在原專業領域有傑出表現，但進到民進黨團隊中能全然跳脫意識形態與政治力的羈絆，以專業來推動政務嗎？而賴清德、卓榮泰真的能成為好的「牧羊人」嗎？或許都有懸念。

先從了解民意需求來看，賴卓內閣其實並沒能達標。畢竟賴清德作為選票沒過半、民進黨又非國會多數的「雙少數總統」，以憲政邏輯來說，賴要任命閣揆至少要考慮國會生態多數、亦即國民黨與民眾黨能接受的人來擔任閣揆，才符合多數民意，畢竟接近6成的民眾沒有投票支持賴清德。但賴任命親信卓榮泰來擔任閣揆，就是少數政府的概念，這結構不僅是「賴意志」的展現，更是擺明了要和立院藍白PK的起手式，藍白代表的民意真的會是賴念茲在茲的重中之重嗎？從內閣的組成及結構來看，或許並非如此。

賴、卓對內閣中超過一半閣員是無黨籍津津樂道，筆者也認為賴卓團隊的財經內閣確實有亮點，如崇越集團前董事長郭智輝擔任經濟部長，也能凸顯賴卓體制希望以拚經濟來呼應民眾需求，做出政績的企圖心，而以資通、數據、創新科技見長的中研院黃彥男擔任數位部長，賴政府當然也想藉以強化反詐騙的行動效率，彌補施政弱點；包括國發會、金管會、國科會也能取才自學界及產業界專業人士，外界也有高度期待。

但問題是，這些專業人士真能跳脫民進黨複雜的醬缸與所堅持的意識形態羈絆，以專業做出福國利民的政策嗎？這或許是多數民眾的質疑。以經長來說，若核能變成新的世界趨勢，郭智輝能冒著違反民進黨「非核家園」神主牌的大不韙，建議核電廠延役或重啟嗎？又日前藍白聯手阻擋電價調漲，並修改《電業法》第49條，未來調漲電價需經立法院同意，「郭董」經長能否跳脫藍綠鬥爭框架，以專業來解套並說服長官賴、卓？還是只能貫徹高層指令，相信民眾都敲碗等著看。

況且，好的「牧羊人」是有條件的，要能保護他的羊，也要知道如何引領自己的羊，更需要有目標與方向，並清楚知道如何達到目標。若以賴清德明顯的台獨屬性與國安團隊多是「抗中」屬性極強的「戰狼」性格人士組成來看，執政團隊離「好的牧羊人」或仍有距離。

特別是，賴清德的520就職演說若仍是對中國大陸強硬對峙，不願意回應馬英九、傅崐萁訪陸後，對岸所釋出的軟調訊息或友善措施的話，兩岸關係勢必持續緊繃。而在美國因應俄烏、以哈戰事疲於奔命的情況下，兩岸稍有誤解，便會拉高衝突，到時賴清德這位牧羊人要如何保護台灣人民？他又要把我們帶到哪裡去？這個最嚴肅的課題，才是賴清德最該重視的。要求賴團隊有「羊群的味道」顯然是不夠的。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）