昨天，5月3日，也是聯合國「世界新聞自由日」，除了提醒我們要向勇敢站在第一線，為我們報導真相的記者與媒體朋友們致敬外，也凸顯了新聞自由的重要性，以及新聞自由在社會變革中的關鍵角色。

尷尬的是，我們的媒體主管機關－NCC的公正性與獨立性卻一再備受質疑。尤其在歷經中天關台、名不符實的數位中介法、力挺52頻道入主，到近來高官咆嘯國會、拒絕提供調閱資料，以及傳言媒體高層干預主委人事等諸多毀憲亂政的重大爭議，民間不由得深深質疑，NCC根本就是新聞自由的反面教材！

NCC作為獨立機關，原是為了本於專業、免於政治干擾，以及因應全球性數位匯流發展趨勢而成立，但在政治掛帥和戴上權力魔戒之後，竟完全背離黨政軍退出媒體的政治承諾，反而變本加厲。尤其在刻意黑箱操弄下，大開言論自由倒車，如今，NCC反成為箝制媒體與言論自由的工具，倒行逆施的結果，獨立機關的公信力也被徹底推翻。台灣媒體生態和言論自由更在肆無忌憚的官員左右之下，被搞得一塌糊塗。

面對民怨滔天，政府不但不反省與改進，反而變本加厲；一件件爭議事件也陸續爆發，官員還一副「綠能你不能」的傲慢模樣，藐視國會和民代的質詢，就連國會正式要求提供調閱小組資料，都直接否決不交？

令人無言的是，居然連NCC的新主委人事案，還傳言有媒體大亨致電介入，以致提名人選髮夾彎？如果連保障媒體獨立運作的獨立機關的主委或委員人選都遭政黨杯葛或業界左右，或必須具備特定政黨價值，NCC還有存在的必要嗎？

冰凍三尺、非一日之寒。民進黨背棄黨政軍退出媒體的理想，無非是想把NCC控制在手中，藉此掌握媒體的生殺大權，進而以寒蟬效應左右民眾的認知。難怪民間反彈聲浪高漲，直指NCC的獨立性與超然中立祗是笑話一椿，其無條件服膺、配合行政權的作風，更是自干墮落淪作為權力服務的東廠打手！

其實，新聞自由不僅是基本人權的一部分，也是促進和保護其他人權或監督政府「依法行政」的重要工具。尤其值此信息爆炸的時代，媒體工作者所面臨的挑戰也日益增加。其等不僅要承受來自各方的壓力，還要抵禦海量假新聞的誘惑和攻擊，而使得新聞自由變得更加脆弱。

問題是，隨著時代變遷，媒體角色早已遠超過事實報導，而有待加入專業並透過公正角度，讓社會大眾理解世界或判斷是非，進而推動社會之公正和平。然而，當媒體角色被弱化或第四權沉默時，權力就可能咨意放縱，各種亂象也就會層出不窮。

因此，我們必須堅決捍衛新聞自由，好讓媒體能夠扮演好第四權的重要角色。這也就是NCC的價值和存在的原因，也就是原本期待NCC以其專業和中立的角度，維護媒體環境的健全發展，規範媒體的運作，確保其不會超出常軌，而是依循著媒體所背負的社會責任和義務，去追求事實和揭示真相；並在捍衛新聞自由的同時，仍能確保新聞的公正性和準確性的宗旨。

為此，國人必須反思，絕不能坐視第四權與新聞自由被人踩在腳底，更不能容忍權力的濫用；也絕對不能漠視NCC自甘墮落，淪為執政黨或行政部門的打手；更不能容忍任何人以任何方式傷害我們得來不易的言論自由和新聞自由！

期冀NCC和官員們懸崖勒馬，不要一錯再錯，或繼續浪費社會與司法資源！請立即回歸民主精神，還新聞自由一條生路！

（作者為律師）

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