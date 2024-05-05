美國特斯拉創辦人伊隆•馬斯克（Elon Musk）登陸中國遞出橄欖枝，此行為了爭取讓全自動駕駛軟體（Full-Self Driving，FSD）成功登陸，日前選在釣魚台國賓館會見中國總理李強，李強當年還是上海市黨委書記，就已協助特斯拉在上海建廠，此次也同樣讓中國對特斯拉初步放行，成為首家獲得中國資料安全監管機構批准的外國汽車製造商，也讓馬斯克訪中「敲門磚」下的政經博弈格外引人矚目。

馬斯克訪中是為解決特斯拉深陷中國電動車市場「產量過剩」及「價格競爭」的雙重問題，取消原本拜訪印度總理莫迪計畫，轉而前往中國並與李強會晤，北京政府隨即取消對特斯拉「禁行禁停」的監管命令，對外改稱特斯拉符合汽車數據安全規範，特斯拉搖身一變成為目前中國唯一「合法合規」的外資車商。但事實上，中國與美國科技貿易壁壘惡戰之下，馬斯克與李強的相見歡，顯然是在政治與經濟兩面，都讓身為「莊家」的中國可說勝券在握。

與美對壘的「吹牛嚇阻」

中國官方媒體廣泛報導「中國救了特斯拉」等議題新聞，這場會面顯然已遭北京政府作為政治宣傳之用，馬斯克此行立即躋身微博熱搜，各大網友聚焦特斯拉離不開中國市場，甚至炒作股價大漲的各種論調。中國政府以此大秀以商逼政的政治實力，在特斯拉議題上展現十足與美對壘的吹牛嚇阻。

美國政府即便了解中國是個高度民族主義國家，依舊無法適時介入阻止企業跨域投資，為了換取短期經濟利益，前往中國設廠並且開疆闢土，自家政府提供補貼往往無法與中國的龐大市場分庭抗禮。美國政府在2018年沒有抵擋特斯拉前進中國，如今依賴外地市場，才會逐步陷入「養套殺」的宰制模式。

對特斯拉的「技術詐胡」

中國目前獲得甲級導航電子地圖製做測繪的相關企業屈指可數，汽車製造廠商又必須與中國公司合作，否則只能依賴車輛上的攝像鏡頭來創建地圖，百度就是其中一家公司，特斯拉早在2020年就已選定作為地圖導航的合作夥伴。馬斯克此行達成一項新的協定，針對自動駕駛技術獲得更高解析度地圖，但卻與實際的放行技術有著天壤之別。

馬斯克爭取的具體「四項要求」的相關技術，事實上與自動駕駛並無直接關聯，第一，汽車處理個人資訊必須公開透明，即便收集個人資訊也要知道用途為何。第二，車輛如果可以調用車外攝影機來收集訊息，必須要對行人或車牌馬賽克。第三，車輛預設情況下不得收集用戶訊息，如果需要必須得到用戶同意。第四，車輛資料在地化，除了個別情況否則不能對外上傳汽車蒐集資料。上述解禁全然無關自動駕駛落地發展，顯然是對特斯拉的技術詐胡。

「印度放炮」 被中國攔截

中國攔截特斯拉來訪似乎也因印度走漏風聲所致，馬斯克放鳥印度之行引起當地媒體群起砲轟，原本預定四月要與印度總理莫迪會面，政府都已發出相關邀請，打算共同宣布高達30億美元的汽車工廠投資計畫。印度第九新聞台（News9）隨即播出馬斯克報導諷刺「中國你好，印度再見？」，馬斯克的出爾反而並不意外，與印度放炮被中國攔截特斯拉可以說是心有靈犀。

特斯拉如何能以印度替代中國市場？即便印度經濟強勁發展但外國投資依舊放緩，加上中國在世界新興市場上獨佔鰲頭，印度難以在全球供應鏈中取代中國，馬斯克對此當然知之甚詳。尤其，印度海關和外貿部門對出口商的困境漠然置之，缺乏雙邊投資保護條約的情況下，進出口的法規又莫衷一是，擾亂供應鏈的背後，將讓外國投資者卻步。

馬斯克帶特斯拉訪中的「敲門磚」只是點火「自動駕駛」概念股，這場政經博弈自然是由「莊家」中國勝出，展現與美對壘的吹牛嚇阻，激起中國官方媒體廣泛報導「中國救了特斯拉」等議題新聞。中國祭出對特斯拉的技術詐胡，在國安風險下對馬斯克爭取的「四項要求」全與自動駕駛絕緣。鎖定印度放炮的經濟攔截，而讓中國取而代之成為特斯拉的最大客戶。

中國國家主席習近平祭出「新質生產力」倡導科技創新，落實產業政策等進入新興產業，包含人工智慧、機器學習、全自動化等技術都是重點領域，特斯拉自動駕駛進入中國市場，某種程度絕對符合中國戰略利益。

中國汽車市場一旦整合世界最先進的自動駕駛，便能激發國內開發採用，還可藉此完善監管框架，長遠關注，將使中國公司收益倍增；短期來看，馬斯克率先點火特斯拉「自動駕駛」的概念股，恐怕才是在商言商的致富之道。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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