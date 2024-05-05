總統當選人賴清德以4成的得票率贏得2024年大選，能在三強鼎立中殺出重圍實屬不易，然而相較於2020年他以副總統身分參選那次，明顯看到執政黨有青年票大量流失的問題，因此選後政黨便以「投資未來世代」為名舉辦青年論壇，企圖日後透過政策贏回年輕人的支持。從陳水扁總統開始，每回的政黨輪替都與青年低薪有關，遺憾的是這次民進黨的青年論壇結論竟沒有低薪對策。

營造優質勞動環境

回想2008年馬英九總統以「633政見」獲得廣大國人的支持上台，卻也因深植人心的22K措施丟失青年票，繼任的蔡英文總統記取教訓，年年調升基本工資改善低薪，但沒想到的是低薪族群不減反增，現在還有1/4的大學畢業生起薪就是基本工資，相較於主計總處最新公布的數據，今年1月全體受僱員工平均總薪資每人每月8萬5796元，直讓人搥心肝哪！難怪每回當局公布平均薪資數據時，底下的留言總不乏「抱歉，我就是拉低平均數的那個」。

以基本工資救低薪，最大的致命傷，是當政府年年固定調升時，雇主自然不會主動為領基本工資的邊際勞工加薪，也不會為公司內薪水略高一點的同仁加薪，因為近幾年蔡政府一直是「強力做多」，所以每回提高基本工資後，就會拉近兩者間的薪資差距，甚至拉齊，才會導致領基本工資的低薪族日益增多，同時加劇貧富差距擴大現象。

一般勞動市場中核心勞工才是老闆會主動照顧的對象，當邊際勞工由政府「做多」拉抬薪資後，雇主很容易就會忘了中間的勞工，遂產生M型化現象，這就是今日我們的處境。

在野黨的國民黨瞭解「得青年者得天下」的道理，故於五一勞動節前夕提出「加薪三法」，鼓勵企業加薪換抵稅，藉以吸引年輕選票。其實早在2015年國民黨執政時便已有「加薪四法」修正案，但日後通過的版本施行成效欠佳，以《中小企業發展條例》為例，主要就是有景氣啟動門檻，必須失業率連續6個月高於3.78%，以及創立增資投資額門檻的前提，導致財政部統計每年申請企業僅千家，因此在今年4月中旬行政院院會就通過修正草案，刪除此項規定。這回國民黨的主張則更進一步，讓修正內容更有利於勞工。但這樣就夠了嗎？

對於低薪成因，學者專家提出多種看法，有認為現今大學學歷貶值乃教改廣設大學所致，亦有直指產學落差，半導體產業強強滾，但只有3成的大學生就讀理工科，7成的畢業生都去了服務業，僧多粥少的情況下加薪不易；也有人認為是勞動成本過高，資方要負擔的勞健保費率的比例偏高，加上有勞工退休金的提撥責任，使得老闆就算賺錢也不想調本俸，以免增加社會保險繳付金。可見問題盤根錯節，單靠調基本工資，抑或「加薪三法」均難紓解。

創建人才流動機制

或許正因如此，民進黨的青年論壇才無法針對低薪提出對策，這回賴清德因在野彼此瓜分票源而勝選，如果不想被年輕人手中的選票給輪替，首要大力改變現行作法，為青年打造一個兼具彈性與安全的就業環境。

不曉得賴準總統有點過外送嗎，知不知道外送員是勞工，還是承攬外送業務的自營作業者？其實外送員是近年來最不缺工的行業，但身分不明，六都中僅部分有平台業者管理辦法，但缺乏外送員權益規範，使得外送員縱有工會，也無法與平台協商薪資計價調整內容。這就是賴桑第一件可以做的事，不要讓外送員跑越多心越累。

第二，私校大退場，賴準總統可曉得老師們在轉職期間不像勞工有「就業保險」可以度小月？事實上公私部門間的人才流動並無可相互銜接的機制，怎麼修法讓分別在公私部門工作的年資併計，才能人盡其才，鼓勵老師往業界發展，提升產業升級量能，同樣的讓業界人才到公部門推動創新。

再來，把就業環境弄好的同時，如何讓AI人工智慧成為每個人的標準配備，透過學校教育、職業訓練使得科技協助大家提昇效率與效能，為自己爭取加薪。

有更優質的勞動環境、有人才流動機制、有AI這個好工具，配合政策面的鼓勵加薪措施，相信解除低薪魔咒指日可待。