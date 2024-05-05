中共海軍第三艘航母「福建號」即將海試，它比「遼寧」艦和「山東」艦規格更接近美國航母，係採用電磁彈射器起飛方式，艦載機聯隊的飛機數量也會遠超過「遼寧」艦和「山東」艦，至少在60架以上，且未來一定會有殲-35匿蹤戰鬥機上艦。換言之，新航母將會四代機和五代機結合使用，將對中共爾後的海洋權益維護及提升經略海洋能力助益良多。

外界一直認為中共戰時會派遣航母戰鬥群至台灣東部海域遂行「反介入」作戰，不過筆者卻認為其可能性不高。平情而論，台灣東部海域之上方有美軍駐守日本的陸基飛機和各型軍艦及航母；右方有美軍部署於關島的陸基飛機和各型軍艦及航母；下方是菲律賓的蘇比克灣軍港，目前雖無美軍駐防，但雙方有協議於戰時美軍艦艇及航母可以進駐該港。以此觀之，倘若中共戰時派遣航母戰鬥群至台灣東部海域作戰，恐將陷入美、日、台空中戰機和水上、水下各型船艦四面圍殲的危局，共軍不可能視而不見。更何況共軍若以093-B核動力攻擊潛艦在台灣東部海域水下發射攻陸巡弋飛彈，再結合大陸本土各類陸基彈道飛彈的輔助攻勢，仍然可以達成對台灣行「顛倒正面攻擊」或對美國行「反介入作戰」的目標。

中共曾於1992年提出一項重要的航母運用理論，指出台灣與中共間未來選擇的戰場是「南海」，而非「台海」，藉由航母戰鬥群遂行南海之封鎖，切斷台海之運補航線，期在中共有利之海域誘使台灣戰機、艦艇脫離基地作戰狀況下，一舉予以圍殲，俾「以戰促和」，迫使台灣與中共談判。換言之，兩岸一旦在南海發生軍事衝突，中共可迅速調集南部戰區及南沙週邊大型島礁所部署的海空兵力，伏擊或圍殲台軍遠赴太平島解危之海空兵力，進而徹底截斷南沙海上補給線迫台接受和談，此舉將大幅降低美國對中共統一台灣的干預，亦為台灣的生存帶來嚴重威脅。

因此，中共快速部署「三航母」的戰略考量，首先是在南海打造「航母堡壘」，營建一個專門護航共軍洲際彈道飛彈核潛艦的特別保護區。換言之，中共沒有其它海域能為洲際彈道飛彈核潛艦提供更好的水下護航。職是之故，以南海為基地，部署射程更遠的潛射洲際彈道飛彈核潛艦，將成為中共威懾美國介入台海軍事爭端的最佳戰略選擇，從而保障共軍核潛艦遂行第二次核反擊預備發射陣地的安全。

其次，再分別部署另外兩個航母戰鬥群於台灣海峽的東北和東南方200海浬處，與南海海域的航母戰鬥群及台灣東部海域水下的093-B型核動力攻擊潛艦互相呼應，將對台灣形成戰略包圍態勢，能有效截斷台灣對外海上補給交通線，並使美國欲軍事介入的行動更加困難。

（作者為前國防大學戰爭學院副院長）

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