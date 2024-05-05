辛德勒的義舉，因電影《辛德勒名單》而家喻戶曉，但很多人不知道，二戰時中國也有位被稱為「中國辛德勒」的人，他所救援的猶太人，比辛德勒還多好幾倍，大大的彰顯了人類崇尚公平正義的至高理想。

紀念館的「義人園」

德國納粹在二次世界大戰期間，屠殺了600萬猶太人，少數幸運者因遇正義人士搭救，獲保生命。為感激這些救命恩人，1963年，以色列在耶路撒冷猶太紀念館裡設有「義人園」。

園裡的石壁上刻著這些正義之士的芳名，並頒給「國際正義人士」（Righteous Among the Nations）頭銜，其中最為世人知曉的，要數奧斯卡．辛德勒（Oskar Sxhindler），當時他以他經營的工廠需要工人為由，賄賂德軍，從集中營裡調了近千名的猶太人在工廠工作，從而使他們獲救。當德國戰敗消息傳出，這些人確定重生，他們對辛德勒感激涕零。

辛德勒的義舉，被拍成電影「辛德勒名單」，該片曾獲七項奧斯卡金像獎，因此辛德勒乃成為二次世界大戰時拯救猶太人的正義化身代表性人物，家喻戶曉。但很多人不知道，二戰時也有位被稱為「中國辛德勒」的人，他救援的猶太人，甚至比辛德勒還多很多，他的名字叫「何鳳山」。

勇敢廣發救命簽證

何鳳山當時是我國派駐在奧地利領事館的負責人。那時候，猶太人若能獲得他國簽證，尚有機會離開奧地利，得以活命。當時，在奧地利設有領事館的國家有5、60個，包括美國、英國在內，卻沒有一個國家肯發簽證給猶太人。然而，何鳳山「勇敢地」發給簽證，使他們得以出境前往中國上海；這種簽證後被稱為是「救命簽證 」。

為什麼說「 勇敢地 」發給簽證呢？因為當時中國與德國有正式邦交關係，德國且出售武器給中國，並幫助訓練國軍。在各國都怕得罪德國時，何鳳山卻廣發簽證，自然不利中德關係而受到阻攔。

我國駐柏林大使，命令何鳳山必須儘速停止發給猶太人簽證，並派員密查何鳳山是否高價出售簽證，但何鳳山不為所懼，仍繼續發簽證，直到被調離奧地利為止。

當各國都拒發簽證時，中國領事館可以獲得簽證的消息傳出，猶太人有如在船難的大海中找到救生圈，紛紛蜂擁而至，前往中國領事館前排隊。有個人看到何鳳山的座車經過，將申請書向車窗丟進去，他一樣發給簽證。後來德軍以中國領事館房舍是猶太人所有為理由，關閉領事館，何鳳山乃另租小屋，掛上青天白日國旗，繼續發簽證。

「中國辛德勒」頭銜

2001年1月23日，以色列在耶路撒冷的「猶太人屠殺紀念館」授予何鳳山「國際正義人士」頭銜，並頒勳章給他的兒子及女兒；2005年，何鳳山被聯合國正式譽為「中國辛德勒」；2008年11月6日，維也納市政府在我國領事館舊址舉行何鳳山博士紀念碑揭幕儀式，將兩塊銅質紀念牌，分別鑲嵌在大門兩邊，以英、德文刻上何鳳山的義舉。

紐約世界猶太人大會秘書長伊斯雷特．辛格回憶說，當時他的父親在62個國家拒發簽證時，只有何鳳山發給救命簽證，使其父得救，其他留在奧地利的親戚均遭毒手；何鳳山的義舉，猶太人世世代代都不會忘記。

何鳳山大使1901年生於湖南，1932年獲慕尼黑大學政治經濟學博士，能說流利的德語，外交生涯近40年，直到1997年去世，享年96歲。中國大陸以隆重方式接回他的骨灰，安葬於其出生地湖南益陽。

曾多次來台訪問的大陸著名作家余秋雨先生，為他撰寫墓誌銘：「隨其手也，千百家庭得以絕處逢生；隨其筆也，沉溺之身攀上救命方舟；隨其聲也，域外人士驚識中華文明；隨其形也，離亂生命重建人世信心。」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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