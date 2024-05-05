美國國務卿布林肯訪中警示大陸，不要在520前後加劇台海緊張情勢；國務院亞太助卿康達接續表示，賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾。由美國官員的表態看來，「疑賴論」似已煙消雲散。但美國的信賴不會是「空白支票」，朝野對兩岸與台美關係的共識、人民的信賴更重要。

蔡規賴隨 不踩紅線

布林肯訪問大陸期間，分別會晤中共領導人習近平與外交部長王毅，在台灣問題上大都重申一貫立場。隨同布林肯訪問的康達日前在眾議院的聽證會中透露更多值得注意的細節，如布林肯很清楚地告訴北京，不應在賴清德就職前，加劇台海緊張情勢及破壞和平穩定。康達並肯定賴清德選後的言論，認為「破壞現狀的是中華人民共和國，不是我們（美國），也不是台灣。」

今年世界衛生大會（WHA）前夕，拜登政府又給台灣一個厚禮，布林肯發表正式聲明，「強烈鼓勵」世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣出席WHA；康達與副亞太助卿藍墨客公開批判，中共扭曲聯合國大會第2758號決議等同一中原則，更用來阻撓台灣參與國際組織，直接挑戰中共最敏感神經。

布林肯訪問中國大陸的重要目標之一，就是維持溝通管道暢通，有效管控分歧，其中包括負責任處理台灣問題。美國為了維持台海和平穩定，多年來一直在兩岸間維持微妙平衡，這次顯然更傾向台灣，除了展現對台灣的承諾外，顯然有多方的考量。

美國公開力挺台灣，對賴清德固然是重大利多，但美國外交政策必然以美國利益為先，11月的總統大選連動美國國內政治形勢、美中戰略競爭等因素的決策比重顯然超過台灣；更重要的是，美國的支持與信任不是無條件的空白支票。

合理判斷，美國在台協會主席（AIT）羅森伯格在台灣總統大選後兩度來台，副總統當選人蕭美琴的美國行，再加上其它溝通管道，美方應有相當把握賴清德的就職演說應是零意外，不會有挑戰紅線的舉動。賴清德口口聲聲遵循「蔡英文路線」，並喊話中國「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」似乎已得到美國的信賴。

善用籌碼 營造三贏

另一方面，雖強調維持台海和平穩定的重要性，以及和平解決兩岸歧見，美國加強聯合盟邦與夥伴圍堵中共的行動更為積極。美國新任印太司令帕帕羅在就職致詞時直指，中國大陸在印太地區的行徑已逾越「灰色地帶」標準，成為「非法、脅迫、侵略與欺騙」的集合體；同時美日澳菲要組成「印太抗中小組」，美中在印太地區對抗只會更趨激烈，美國將擴大使用「台灣牌」牽制大陸的擴張，台灣必然將承擔更多責任與風險。

賴清德最重要的責任是改善兩岸關係，透過交流互動穩定台海情勢，進而提升台灣人民福祉。透過「馬習二會」、國民黨立委訪問團，大陸領導人傳達了「沒有人想打仗」的和平訊息，大陸文旅部、海關總署與福建省政府也宣布新的利台政策與措施，賴清德大可順勢接球，積極處理不涉及主權但關係人民利益的議題。

但民進黨或許以為有美國的背書，對兩岸民間往來交流仍然冷嘲熱諷、惡意攻擊，至今未正面回應大陸的新措施，這完全不符合台灣人民的期望。跡象顯示，民進黨對美國唯命是從，台灣人民的信任是次要考量，也不在乎化解兩岸積蓄多年的敵意與仇恨。

有智慧的領導人應利用當前有利形勢，同時贏得美國、大陸及台灣人民的信賴。從戰略層次，可呼應美國學術界期望，宣示以1999年《台灣前途決議文》取代《台獨黨綱》；在政治層面，儘速完善處理金廈海域風波，降低緊張情勢，以及宣布解除原定6月1日實施的赴陸旅遊「禁團令」，滿足兩岸人民及旅遊產業的需求。

總之，或善用籌碼營造台灣、大陸、美國三贏局面，或寧願淪為美中競爭下的棋子，將決定台灣2300萬人民的命運與兩岸前景，賴清德520就職演說有責任說清楚、講明白。