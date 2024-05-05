所謂「台獨」，是指要建立一個以台灣為名的主權獨立國家。「獨台」（也稱「華獨」），則是指在台灣的中華民國（或中華民國台灣）已經是個主權獨立的國家，不再需要宣布獨立或重新制憲，但在主權上與中國大陸互不隸屬。

蔡英文上任後了解到，法理上的「硬台獨」在兩岸必然引發衝突，也不見容於美國決策者，因此保留「中華民國」這個外表的殼還是有現實需要，同時只要能夠維持兩岸主權互不隸屬，就等於完成了台獨的內核。蔡英文在其任期結束前兩年，充分地演繹了「獨台」內容，以四項堅持做為其論述依據。四項堅持總合為一句話，就是「中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬」，要說的其實是台灣，只是她用中華民國這個殼做代名詞而已。

即將上任、明確主張台獨的賴清德也認識到，現在還不是「脫殼」的時機，台獨還是必須暫先藏在中華民國這個殼裡面，如此對內可以減少中華民國認同者的反對，對外也可以舒緩兩岸立即衝突的危險，因此，他的「務實台獨」路線就成為了「獨台」路線。

戰貓蕭美琴擔任副總統，戰狼吳釗燮與顧立雄擔任國安會祕書長與國防部長，顯示未來賴政府即使是在政治上捨「台獨」而被迫走「獨台」，也要是個好戰強硬的「硬獨台」路線。從美國官方開始對聯合國第2758號決議重新詮釋為與台灣無關來看，賴清德的「強獨台」路線，對外符合美國遏制中國大陸的戰略需求，為美國所樂見，但又不會立刻衝撞北京的底線，可向台灣民眾交待；對內可以對國民黨中央「軟獨台」的論述產生壓制，讓國民黨更畏於兩岸論述上的提升與政治上的互動。

除了「強獨台」，賴政府也將持續進行「軟台獨」，也可稱之為「文化台獨」或「柔性台獨」，即用一種潤物細無聲的方式，從文化、社會、認同等等層面，讓台灣抽換成一個有利於台獨的土壤，把台灣建構成為一個新的國族。從李登輝到蔡英文，民進黨的台灣新國族建構運動幾近完成。賴清德與民進黨未來四年要做的事，就是繼續鞏固與深化「軟台獨」的成果，讓台獨史觀、台灣人不是中國人、兩岸是互不隸屬的認同難以逆轉，以為其未來的「台獨」終極目標累積能量。

賴清德「硬獨台」與「軟台獨」的兩手策略與人事布局，將使中華民國這個外殼是虛是實的鬥爭更為激烈。「文化台獨」這個老戰場的涵蓋面將會不止於課綱、影視製作等文化層面，甚至會觸及更敏感的政治、法律層面，只要不碰觸到那條法理台獨的最後紅線，所有的擦邊球都可能會出現。新任副閣揆鄭麗君的強烈文化台獨意識形態、長期工作內容與賴對她的信任和授權，將使得「軟台獨」有更大的統籌資源與權力來落實。

不過，無論是「獨台」與「台獨」，「硬」還是「軟」，對於北京來說，都是屬於分離主義的範疇，必要時會使用武力解決。民進黨要走獨立路線，就要有用「硬實力」與大陸一較勝負的打算，而不只是依靠穿上中華民國這個殼與文化認同上的軟台獨。

賴清德與民進黨一方面要去中國化，但又不敢脫掉中華民國這個外殼；一方面要用戰貓與戰狼鼓吹兩岸互不隸屬，但也不敢修憲，更不敢擺明與北京對著幹，「硬」只是為了欺負台灣內部的不同立場者。說到底，「硬獨台」充其量也不過就是一群不敢真正搞台獨，但卻虛假地擺出追求台獨的硬架勢而已；「軟台獨」是否能夠走完最後一哩路，最終也必須通過北京硬武力的考驗。如果寄望於美國支持，就必須甘願服膺於美國，接受美國所安排的命運。

「硬獨台」與「軟台獨」是賴清德與民進黨的台獨兩手策略與方法，未來4年或許會演得風生水起，好不熱鬧，但最終只是會帶給台灣災難的黃粱一夢而已。

（作者為孫文學校總校長）