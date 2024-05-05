馬習二會匆匆已過1個月，和平情懷「殘香漸散」，傅崐萁在花蓮地震後臨時接棒率團赴北京，獲得王滬寧等級幾乎最高規格的接待後返台。兩岸對話交流即使訴求和平，仍難逃抹紅與搏鬥，猶然不斷要面對島內輿論及藍綠陣營的「冰火包夾」。

倒是台灣年輕人社群與論壇，大量熱議的是：馬習會上「習大大的表情眼神和新聞裡很不一樣，是見老友無誤」，傅崐萁參觀北京小米電動車廠「SU7機器人生產線好酷呀真羨慕，應該換我去才對」！不得不說，兩岸重大政治事件的「台青解讀」，有時也確實令人莞爾且深思：台灣年輕族群究竟「如何看待兩岸」？已經被教育課綱「去中國化」20載、近40歲以下的台青世代，是否還存有某種「兩岸心」？

台灣哪些領域、階層、群體的年輕人對「當今大陸、兩岸未來」懷有何等的好奇與畏懼、嚮往或排斥？長久以來，完全沒有任何深入細膩的「去政治化、文化拆解」的社會調查與學術研究。台青網紅鍾明軒前陣子自己決定排除「綠營政治洗腦」，一趟北京上海自由行的每一段場景與對話，都引發巨大的炎上爭議。鍾明軒無畏堅持反問：「憑什麼我不能對大陸有自己的看法」？這確實是當今台青「兩岸心」的最新詮釋。

台灣島內數十年對「兩岸」的政治描繪，一直深具扭曲性與染污性。國民黨從威權時代對台灣本土落腳生根堪稱蒼白無心，終究使得藍營的「兩岸論述」遠離台灣基層共鳴。而民進黨從政治對抗起家追逐政權，最終整個政黨劣化成派系權力爭奪，也使得「兩岸願景」徹底空洞虛偽。藍綠都只是一心想要「選票提款」，兩岸訴求都是玩假球，這是台灣青年之所以被迫「切斷文化根、失落兩岸心」的核心因素與時代背景。

近幾年在「看清民進黨謊言、小紅書抖音當道、柯文哲風格崛起」的影響下，台灣青年大舉從綠營政治控制的羽翼下脫落，政治意識與價值重建，連同「兩岸視角」有了全新的開放性與多元性。這次2024總統大選最深遠的政治意義即在：「6成民眾反對民進黨執政、5成年輕人投給柯文哲、超過7成的年輕世代討厭藍綠」。北京也據此觀察確認到，這一個「原本放棄，但如今值得掌握」的重建台灣青年兩岸心的特殊時機來臨。

「青年交流」是這次馬英九與習近平北京相會共同交集的頭要關鍵字。但不得不說，馬習兩人確實都是「爺爺們的心願」了！長輩們心繫和平未來，也深知兩岸青年是凝繫中華民族與文化未來的唯一囑託。但環顧兩岸除了幾十年老掉牙的「搞參訪、辦交流」之外，符合台灣年輕世代的兩岸全新交流模式，應該也必須再進化，比如：

一、兩岸科技文化與生活應用融合，才是台灣青年的「興趣首選」。兩岸信息交流頻繁，多數台青對政治爭議毫無關心，反而對包括「新質生產力」範圍內的新能源、電動車，到手機3C產品、淘寶拼多多，小紅書抖音等等科技網路話題高度討論。若能繼續降低「政治統戰」宣傳意圖，一般台灣青年會有更多意願參與、發表、融入兩岸多元的話題與機會。

二、應擴大導引台青交流渠道，分流至「北上廣深、福建閩台、粵港澳大灣區」兩岸四地不同地域屬性。比如，「北京、上海、廣州、深圳」是傳統參訪交流的主要城市，然而「福建閩台」則應可專注發展台灣「基層、本土」青年族群，有人抗拒「大國強勢壓力」，卻可在福建的宗親血脈、信仰民俗、飲食生活、地理氣候，尤其「初探大陸觀光」成為最柔和、無門檻的選擇。而台灣青年菁英中更傾向追逐挑戰「國際、科創、資本」未來舞台的群體，「香港」為主的大灣區則明顯更適合菁英台青的工作生活目標。

三、更多元化的兩岸四地「青年論壇」值得廣泛開展，擴大至「科創青創、藝術文化、動漫遊戲、青農有機、永續減碳、民俗探源、原住民」等專業領域與群體。主要必須改變，長期以來兩岸所有論壇無一不是「老人主導、資深發言、吃飯喝酒、官式提報」，與台灣青年社會脫節、不相干的現況，聚焦由兩岸年輕世代規劃主導交流的目標，深化青年彼此的合作可能。

四、開發「台灣青年赴陸自由行」的文旅服務窗口，鼓勵對大陸社會與中華文化的自由探索，特別是「改監視為保護」。尤其推動對青年申請台胞證，鼓勵「閩台歷史、祖籍溯源、世界遺產」等特定套裝旅程、交通補助、緊急求助的台灣青旅友善創新模式，據此累積台灣青年族群「去政治化」的新時代兩岸價值認知。

五、透過娛樂影視、自媒體等信息文化內容平台，描繪更多兩岸和平、青年交流的融合願景。比如影視實境節目、戲劇作品更多兩岸四地青年「合作創業、相愛相戀、就業定居」的真實記錄，而不是只有「老兵探親、家鄉掃墓」的古老親情回憶描述。如實降低兩岸洗腦的目的性、剝除政治業障，呈現兩岸同胞真實生活態度場景，展現台灣島嶼海洋的國土邊陲之美，並且「容得下台灣歷史積累的就是不一樣」！

這些都是台灣當代青年可以被重建的「兩岸心」，不是一蹴即至的「擁抱中國」，也完全與港澳青年的路徑不同；而是基於「台灣本土意識、亞洲國際視角、民主自由素養、簡化歷史堆疊」，形成全新眺望、探索、接觸，乃至參與當今中國大陸發展的兩岸全新認知結構。

兩岸之間，不能僅有國民黨主導的政黨交流，亦不能只因循著數十年不變?台商經貿渠道，兩岸政治較勁的記者會批評喊話始終令人不耐，老人們「率領著一幫青年交流」最終也都是聽著老人們關懷嘮叨。兩岸什麼時候才能真正「務實建構、政策滋養、信任放手」，充分給予平台、給予資源，好好聆聽台灣年輕族群究竟想如何重建，一顆屬於他們今後以和平交流為初衷願景的「兩岸心」？