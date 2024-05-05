520就職在即，準總統賴清德出席新內閣團隊策勵營，表示「沒有一個牧羊人，身上沒有羊群的味道」，執政者也必須如此，勉勵新閣員們要了解民意需求，施政才會得到人民支持。賴既然體會到新民意的重要性，何不對兩岸關係展現自信，從善如流，先從解除到大陸旅遊禁團令做起。

大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，國內旅遊業者認為這是好消息，呼籲政府應把球接好，主動回應對岸的善意；行政院長陳建仁也說，台灣早就已經「準備好了」，並請陸委會和交通部積極釐清陸方開放的各項內容，強調雙方都有責任來支持健康有序的交流。

陳建仁的說法間接回應民意期望，因為光是3到5月底赴陸旅遊團就高達4000團、10萬人，這還不包括自由行的民眾。不過，陸委會和交通部卻先澆了盆冷水，認為對岸現有作法與預期落差太多，雖有善意但開放幅度太小；民進黨立委更把此一善意稱為認知作戰，是在製造內部的仇恨。

綠委批評不足為奇，畢竟「抗中保台」一直是民進黨選戰和執政主軸，民進黨一方面喊著維持現狀，確保台海安全，呼籲兩岸要對話交流；另方面卻敵視大陸對台政策，一再喊著共軍何時武力犯台，也不願與大陸進行官方對話，甚至抹紅抹黑在野黨及民間交流活動，把炮口對內。

賴清德此番要新內閣傾聽民意，如同2016年蔡英文對黨內同志下的第一道命令是「謙卑、謙卑、再謙卑」，但過去近8年蔡政府「傾聽民意」了嗎？未來賴清德要面對兩岸兵凶戰危，還有朝小野大，可別當放羊的孩子，空惹一身羶。