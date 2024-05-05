過去幾周，隨著迦薩戰爭的抗議活動在各大學校園接連爆發，我們再次看到美國年輕學子為他們所堅持的「反霸權、反屠殺」的自由精神與理想主義所展現出來的勇氣與道德良知，這與美國政客的虛偽投機和自大無知形成了強烈的對比。

儘管學生運動在美國並不是一件新鮮事，但每次當它出現在新一代的校園裡，都會帶來令人振奮的激情與感動。例如1950年代，學生抗議麥卡錫主義的高漲及其對言論自由的威脅；1960年代，學生將自由民權、婦女運動和反越戰示威帶入校園；1980年代，學生參與了反種族隔離的抗議浪潮；1990 年代，學生們抵制耐吉等零售商在其供應鏈中僱用血汗工廠工人；甚至進入2000年代，美國校園裡依舊充斥著支持「應對氣候變遷」和「黑人命也是命」的相關議題。

作為理想主義的先驅，美國學生自發性的抗議示威是一道「良心的風景線」，也是一道言論自由的「美麗天際線」。美國大學為學生提供了「批判性思維」、「國際性視野」以及「獨立思想力」的自由創新教育，這種獨立開放的教育方式，使得美國大學生永遠處於社會運動的最前線，對於一些反人權、反人道的種族迫害，總會在第一時間站出來聲援抗爭。

面對美國大學的抗議風潮，以色列駐聯合國代表卻發言宣稱：「我們一直知道哈瑪斯藏在學校裡，但是我們現在才知道，原來哈瑪斯是藏身在美國的菁英大學裡。」這種接近愚蠢無知的談話，顯示了以色列現在的極右派政府，基本上就是一個民粹當道，囂張跋扈的軍國政府，這種希特勒式的極權與專制，正讓以色列一步步走向納粹化。

而台灣的大學生，面對全球抗議以色列種族屠殺的學潮，為何選擇沉默噤聲呢？

在過去單調的升學主義之下，台灣菁英式的教育制度，仍然能夠吸引、篩選一批崇尚「自由理想主義」的學子，發揚五四精神，傳承時代思想的「進化與解放」。無奈教改以後的台灣，平庸主義與功利主義全面抬頭，從此大學生成了政治動員的搖籃，過水文憑的點水禮。年輕人不再認真心繫「人文思想」的探索，卻汲汲營營投入「政治輸誠」的社會運動，冀望有朝一日能夠「入宮廷，登龍門」，從此可以攀權附貴，平步青雲。

因此今日台灣的大學生，早已不存在任何理性主義與批判精神了！任何的理性批判，都會引來一批「護台神兵」的叫囂，霸凌，嘲諷，謾罵。現在放眼望去，國會殿堂上，盡都是跳梁小丑，貪官當道；媒體學界裏，盡皆是老鼠蟑螂，奴顏媚骨；社會校園中，盡都是無知台青，激進兇狠。

這些人除了會用嘴炮與咒罵取笑、凌辱中共與反對者外，其他的一無是處。殊不知要打敗對手，不是靠仇恨，醜化，自嗨自爽的霸凌它，而是要靠智慧，理性，冷靜客觀的分析它。而最殘酷的事實是，義和團式的勇氣，現在在台灣，雖然是政治正確，卻無異是集體自殺。

從迦薩走廊看台灣，台灣的政治人物與他們的支持者既無法站在道德的高度上，勇於像美國的大學生一樣，在以色列進行種族屠殺時抗議示威，出聲譴責，最起碼應該要引以為戒，用智慧化解兩岸仇恨，展開對話，恢復交流，消弭敵意。須知兩岸人民本來就沒有任何歷史上的深仇大恨，都是政客們在其中推波助瀾，販賣仇恨。迦薩走廊的悲歌讓我們看到，抗中並無法真正保台，唯有善意交流與和平對話，才是兩岸最佳的出路與選項。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）