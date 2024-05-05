4月28日晚，傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行結束北京參訪行程，返回台灣。

同日，文化和旅遊部、海關總署、交通運輸部、民航局等部門相繼就開放大陸遊客赴台旅遊、恢復台灣農漁產品輸入大陸、推動兩岸海上和空中客運直航全面復航等事項宣佈了一波政策利好。

譚主注意到，這些消息迅速登上台灣各大媒體，引發熱烈反響，島內旅遊業者、民代等各界人士直呼「兩岸觀光旅遊破冰」「好事一件」「樂觀其成」。

有台灣問題研究專家指出，參訪團在台灣各界人士熱絡「登陸」交流的四月壓軸登場，他們帶回的「大禮包」固然值得島內民眾欣喜，但他們與其他赴陸參訪人士共同表達出的島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意更值得珍視。

島內輿論表示，民進黨當局應順應島內民意、接住大陸善意，全面恢復兩岸交流，讓兩岸關係早日重回和平發展的正軌。

「民進黨當局不做，我們自己做」

在宣佈率團訪陸消息時，傅崐萁表示，這是一個關鍵時刻，民進黨當局把台灣推向兵凶戰危，「此次赴陸不只為了人民安居樂業，也是要讓兩岸迎來和平年代，讓百工百業共享和平紅利，讓團客來台旅遊」。

譚主翻看島內媒體報導，《兩岸關係衝擊觀光「慘」業 店家歎：比疫情期間還慘》《「禁團令」未解 觀光業者齊歎慘》等標題屢見不鮮。輿論普遍認為，民進黨當局以防疫為由全面禁止大陸人士入台、島內陸客「歸零」，是造成眼下島內旅遊業一片慘淡的最主要原因。根據台觀光部門統計，陸客赴台旅遊高峰期，人數占入台境外旅客數比例達42%，創造的觀光產值超過2000億元新台幣。

台灣中華優質旅遊發展協會理事長李奇岳告訴譚主，在歷時十餘年、數千萬陸客編織起的巨大經濟網中，日月潭賣茶葉蛋的阿婆、墾丁的導遊、高雄的遊覽車司機等眾多業者都曾享受到陸客赴台的榮景，而如今，他們正經歷陸客「斷流」後的生計困頓。

對島內旅遊業的「民不聊生」，民進黨當局選擇視而不見，這從其在所謂「禁團令」上出爾反爾就可見一斑。據島內媒體報導，民進黨曾於去年底承諾今年3月解除島內民眾組團赴大陸旅遊的「禁團令」，今年農曆新年前夕又突然要求旅行社停止招攬赴大陸團客，6月1日起不准出團。如此「朝令夕改」，造成旅客的極大不便和業者的重大損失，飽受各界撻伐。

受訪島內旅行社負責人告訴譚主，疫情對他們經營打擊很大，一直在苦撐。因此民進黨說要解除「禁團令」後，他們就摩拳擦掌，搶訂航空座位、酒店房間等，積極攬客，不僅3至5月的產品早就銷售一空，6月也已收客近八成。民進黨無預警「髮夾彎」，不僅剛燃起的復甦希望破滅，與旅客和供貨商的糾紛也面臨巨大財務風險，「實在快撐不下去了！」

台灣中華兩岸旅行協會發出聲明質問，兩岸旅遊往來不僅是少數旅遊業者的權益，其涉及的交通、住宿、餐飲、保險、景點的維持，以及延伸的百工百業，程度之深，範圍之廣，是多少人賴以維生的必要？

譚主看到，中國國民黨民意代表參訪團從桃園機場出發時，他們身後的標語牌寫滿了「要生存 求溫飽」「解除『禁團令』」「要客機不要戰機」等字眼。傅崐萁在談話中指出，兩岸交流在民進黨上台後全面斷線，如今唯有「自救」才能突破困境，「民進黨當局不做，我們自己做」。

「一家人就應該常來常往」

事實上，台灣同胞來大陸旅遊的熱情非常高。數據顯示，2019年，有超過600萬人次島內民眾來大陸旅遊。台灣約4000家旅遊業者中，近九成從事與大陸往來的業務。譚主清晰記得，3月1日島內民眾赴大陸團隊游開放首日，就至少有50團、上千名台灣旅客湧入大陸，他們登長城、逛外灘、游張家界，連呼「興奮」「幸運」。

緊接著4月，馬英九、洪秀柱、郁慕明，以及傅崐萁率領的這個2001年以來島內最大民意代表參訪團等，台灣各界人士接連「登陸」。

受訪台灣問題專家告訴譚主，這波島內「大陸熱」中，無論普通旅客或政界人士，他們代表的絕不只是一人、一黨，而是如傅崐萁所說，代表了島內的「新民意」，也正是島內的主流民意。

這股民意是要和平不要戰爭。台灣知名作家楊渡指出，民進黨應該看清楚，「和平才是最大民意，把台灣帶入美國的戰略對抗，絕不是台灣人民之所願」。

這股民意是要發展不要衰退。上海台灣研究會研究員周忠菲表示，台灣主流民意仍是「求發展」，兩岸關係的發展符合台灣民眾「要生計、要生存」的願望。

這股民意是要交流不要分離。「台灣民意基金會」在選前所做的民調顯示，高達77%的受訪民眾樂見兩岸恢復交流。該基金會董事長游盈隆稱，「這是一種很素樸、自然、沒有心機的願望」。

這股民意是要合作不要對抗。有台灣問題研究專家告訴譚主，傅崐萁及其率領的民代參訪團具有直接的民意基礎，代表島內廣大民眾期待兩岸打破隔閡、加強合作、創造更大和平紅利的強烈願望。

專家進一步說，大陸方面此前表示，「將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融」，大陸言必信、行必果。

「兩岸本應常來常往」。針對大陸方面釋出的利好，台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍直言，大陸已遞出橄欖枝，民進黨當局如何接，民眾都在關注。傅崐萁則在行程結束前向賴清德喊話，「你要有勇氣」，面對兩岸和平發展，彼此展現誠意。

民進黨當局、賴清德將如何回應，大家都在看。

（本文來源：中央廣電總台新媒體《日月譚天》，授權中時新聞網刊登）

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