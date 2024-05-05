兩岸關係陷入僵局，表面原因是民進黨完全執政近八年，故意減少兩岸交流，推進實質台獨路線，甘心作為抗中工具供美國驅馳所致，但何以致此？不就是國民黨兩岸路線大潰敗所賜嗎？

國民黨人以為搞「九二共識」（幾年之前會加「一中各表」），與大陸加強經貿往來就能改善兩岸關係，拉近兩岸距離，中共也不無類似想法。這種看法顯然違反人類社會自古的基本鐵則，人類社會自古皆以政治為最核心的利益，主導分配經濟物質利益，不是反過來，國共的兩岸政策若不尊重此鐵則，縱能得意風光一時，終必長期失敗。大陸二三十年來已經給了台灣與台商不知多少物質利益，結果兩岸關係因民進黨兩度執政搞到今天這等地步，可見問題不在物質利益的吸引明矣。

鑒諸2014年太陽花學運爆發正是兩岸物質利益交流達於高峰，馬英九因此最陶醉自滿的時刻，衝著中介買辦壟斷利益而來，證實特定渠道之物質利益交流浮濫反而有害兩岸關係的進展。

國民黨在兩岸議題的表現不應拿到中共給的什麼特殊待遇以吸引台灣人民，而應在於是否搞對政治戰略與操作路線。國民黨敗得糊里糊塗，迄今未醒，馬英九與傅崐萁率團訪問大陸，大唱增加兩岸交流，自以為得計，其實各有私人盤算，但皆猶流連於失敗的道路上而不自覺。看起來，還有機會矯正國民黨兩岸路線的只剩王金平了。

王金平應以過去含有台獨內涵之本土路線幫助了民進黨，打趴了自己，或侈言「一中各表」，與事實基本面落差太大而引人嘲諷鄙夷的兩大錯誤為戒，以他的聲望地位，呼籲甚至推動國民黨內路線大辯論，先促使國民黨內各方根據事實基本面與一般經驗法則，務實地暢所欲言，百無禁忌地敞開討論，就事論事，依理論理，相互辯證，找出合理有利的黨內「多數共識」，這就很了不起了。國民黨內的辯論若能有一段時間對外開放，讓人民參與論辯，吸納社會能量，各種方面的效果必然大好。

國民黨應不要陷入台灣內部共識的陷阱。基於政治鬥爭的需要，那怕國民黨走民進黨的路線，無論國民黨怎麼說與做，民進黨與民眾黨都會反對，與之明顯區隔。不用再想什麼台灣內部共識了，這是鏡花水月，龜毛兔角，一味以此沽名釣譽，最終必受嚴重傷害。民主政治應以追求可操作政策的穩定多數為常軌，不應以全體共識為標的，以免少數否定多數。江山是人打下來的，國民黨若能透過競爭獲致多數民意已難能可貴，不要再上綱到追求不可能存在的共識，否則會陷入追空的困境，豈能不敗？

近來多人提到中華民族與中華文化作為兩岸關係的基礎，皆是未經深思的唱和馬屁。王金平應體認到，兩岸最核心的關鍵是「兩岸同屬一個中國」的事實，「一個中國」與中華民族或中華文化範疇不同，不能等量齊觀。

曾經北大西洋兩岸同屬央格魯薩克遜民族的領地，結果還是分裂成了兩個國家；二戰後，西德與東德曾經同時進入聯合國，朝鮮與韓國迄今仍為聯合國會員國。也就是說，一個民族可以擁有兩個國家，不必然也不應保證僅為一國，應無疑義，這與兩岸關係的本質截然不同。何況，中國向來是多民族複合體，「中華民族」的概念是基於清朝末年政治上的需要，站在中國具體的領土基礎上，在20世紀初才定義出之抽象民族概念，嚴格地說，它是一個抽象的政治符號，不反映具體民族的概念。

如果焦點錯置，第一顆鈕扣搞錯位置，底下派生出的所有論述都會自我矛盾或出現不符事實的漏洞，自己打自己，不用別人出手。

馬英九路線已經過多次敗戰，早該打包了，不宜再拖累國民黨；國民黨本土路線是切腹自殺路線，將比民進黨的更早走到死路的終點，王金平作為本土大老，應該有能力、立場與責任將國民黨兩岸路線從錯誤的本土幻想中拉出，重建能真正吸納歷史向量力、高屋建瓴指向未來的新好路線。時機難逢，做與不做就在智慧與一念之間！

（作者為政大國發所博士）

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