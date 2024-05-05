獨立機關這幾年的運作飽受各界批評，特別是委員的提名和任用幾乎掌控在執政黨手上。國家通訊傳播委員會（NCC）不甩立法院調閱小組決議，拒絕提供鏡電視審議資料，引發在野立委痛批NCC主委陳耀祥公然挑釁，這顯然只是弊病的冰山一角。

獨大和霸道只是一牆之隔。傲慢的掌權者常耍的手法是，在野階段，狂搖「民主改革」的大旗；取得政權後，則狂撒「反民主改革」的迷霧。換了屁股，真的會換腦袋，政治人物不能寵，人民要有覺醒。

獨立機構的尊嚴和專業是政客們常灌的迷湯，不少權迷心竅的學者還昧著知識分子的良心，跟著帶風向，當掌權者故做不知的遮羞布。

NCC主委為何難產？背後正是鐵桿親信作怪。民主法制的作用是要匡正權力的貪婪。整碗捧去絕對是民主政治的災難。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，NCC人事任命同意權，執政黨會用最高的標準、最好的人選來爭取社會認同和國會支持。理論和邏輯上都沒有錯，話也講得很漂亮，奈何人性就是不可靠。馬政府用了不少無黨籍人士當獨立機關首長，還避免不了上頭的意志伸手進來。問題就出在委員都是政治任命，像不分區立委一樣，怎能不聽命於黨意？

當國會是一黨獨大時，在野政黨再會投票，手就是不夠多，這時要相信掌權者能有慈悲嗎？會在意社會認同嗎？事實根本就是狗吠火車，執政者光靠御用名嘴的口水就能把人淹死，人民豈能苦等掌權者胡作非為4年才有反制的機會？

政府有哪些獨立機關呢？中央銀行、公平交易委員會、中央選舉委員會、金融監督管理委員會、國家通訊傳播委員會等都是。獨立機關的設立已經21年了，多少委員上上下下，你有感受到它的獨立性嗎？你記得有獨立風骨的首長又有誰呢？

政治人物本來就不能過分被寵愛。高科技時代，數位監控工具發達，導致不少國家自由民主倒退，有些掌權者甚而視政治倫理為無物。台灣是否出現這種危機，值得大家警惕。名嘴、網軍的亂象更加的變本加厲，你相信學者不會依附權勢、大吹法螺嗎？好好想想吧！

哪些人可被優先考量為獨立機關的委員呢？一、私下鑽人脈；二、表面沒黨派。人脈！關係複雜了，門路呢？也有很多的旁門左道，背後更得有大咖撐著。至於沒黨派，有誰會呆到把黨派寫在臉上呢？台灣現在好不容易三黨不過半，在野陣營好好替人民看住獨立機關的暗門吧！（作者為國家公益發展協進會理事長）