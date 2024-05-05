媒體報導NCC主委內定提名人劉柏立，因主張鬆綁有線電視市占率限制，得罪媒體大亨練台生，因而遭撤換，最後改由副主委翁柏宗扶正。這段過程非常戲劇性，不但涉及媒體大亨間的商戰，更凸顯民進黨複雜的政媒關係，社會議論紛紛，藍白兩黨更是齊聲反對。內閣人選最後必經賴清德最後的同意，媒體評論此事時，可以下「賴清德是練台生狗腿」這種標題嗎？相信大多數人會回答：不可以！

綠營名嘴淪為政治打手

那麼我們要追問：壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀，在節目中辱罵蔡衍明「國台辦的狗腿」，當事人向法院提起民事訴訟，法院卻判決無罪確定，等於認可媒體下「賴清德是練台生狗腿」這種標題，同意媒體恣意貶損知名人物的名譽權，國人同意嗎？

台灣政論節目喜歡走偏鋒，名嘴文化遺害社會很深，大家對2022年台北市長選舉期間，名嘴周玉蔻硬咬蔣萬安的父親和前中華民國小姐張淑娟「滾床單」事件想必記憶猶新，當時選戰激烈，周玉蔻在多個媒體拋出一連串對蔣萬安不利的訊息，對蔣的選情造成不利影響。

尤其重炒這段沒有依據的舊誹聞，既無必要，也不道德。面對外界質疑，周玉蔻宣稱有消息來源，但案件在法院開庭，周玉蔻所謂的消息來源「玖尹」餐廳執行長戴芝蕙，否認知道所謂「滾床單」一事，也沒有和周玉蔻談過此事，同案一位被告蔡玉珍則認罪請求簡易判決。相對陳凝觀案，周玉蔻案法官辦案認真，認事用法謹慎，開庭訊問關鍵消息來源，果然證明周玉蔻「捕風捉影」。

名嘴捕風捉影已成為台灣媒體文化，並成為政黨政治操作的利器。2014年周玉蔻指控馬英九收受頂新集團政治獻金，引起震撼，成為政論節目最熱門話題，特偵組啟動調查，次年以查無罪證為理由而簽結，但不能阻止名嘴們的議論，對馬英九形象與2016年大選造成重大影響。

「頂新政治獻金案」經提告，法院調查所有消息來源，結果不是「間接聽聞」就是「主觀評論」，張榮豐作證稱他說過「替頂新辦事，最多拿到2億元」，但未涉及任何具體案件或個人，但名嘴們捕風捉影羞辱馬英九與國民黨，早已深入人心，對2016年選舉造成重大影響。法院2017年始還原真相，陸續判決吳子嘉、周玉蔻、段宜康、陳敏鳳等人敗訴、賠償，但已於事無補。

陳案法官應受社會公評

名嘴捕風捉影受害人族繁不及備載，蔡衍明與旺中媒體集團受害尤深。2018年民進黨九合一選舉大敗，「韓國瑜旋風」所向披靡，「韓國瑜選總統」成為民進黨噩夢。民進黨敗選檢討，劍指中天新聞台，認為內有中天全面吹捧，外有中共製造網路流量，韓流才會蔚為風潮。中天成為民進黨與綠營公敵，開始全面打壓，當時行政院長蘇貞昌甘冒大不韙，撤換堅持NCC行政中立立場的詹婷怡主委，任命言聽計從的陳耀祥繼任，全面打壓中天。

名嘴開始攻擊中天，民報網刊出一篇洪博學的文章，捏造中天電視台以支付收看費方式要求小吃店只能看中天頻道，綠營名嘴一擁而上指責超時報導同一候選人新聞、新聞內容偏頗、聽命中共、拿中共的錢，不一而足，給了NCC拒絕中天換照的理由。如今回顧名嘴們的指控，不是沒有證據，就是流於主觀故意。

洪博學捏造的小吃店案是典型代表，刑事部分法院依加重誹謗罪判罰金2萬5000元定讞；民事部分最高法院廢棄發回更審，台灣高等法院更一審改判洪博學應刪除相關文字，並在民報刊登判決要旨，遺憾的是，遲來的正義對中天而言，已不是正義。

法官判陳凝觀無罪採絕對言論自由主義，認為與公共利益有關即可免罰，但大法官509號釋憲文並非霸王條款，《中國時報》提告「上報」刊載「中時停刊抗議反滲透法」錯誤新聞案，台北地方法院刑事庭不起訴，民事庭則判《中國時報》勝訴，顯然認為民事判決對名譽侵權的認定，標準可以比刑事低，對比周玉蔻案法官認事用法、追求真相的認真，陳凝觀案的法官應受社會公評。