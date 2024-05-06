今天要帶大家去體驗近期最熱門的「漢服國潮遊」，不知大家有沒有過穿著漢服去旅行的有趣經驗呢？

還記得每當我外出旅行的時候，進入景區，總會看到有些三五個朋友穿著古裝在景點打卡拍照呢！有時候，我自己都會不經意的多看幾眼，因為有些朋友穿起來實在是真的蠻美的！當然，我個人認為「漢服國潮遊」這個主題，其實蠻像是中國版本的cosplay～國潮復興，讓漢服融入生活，以國潮風融合文旅的出街，是最近中國大陸文旅產業的機遇與挑戰。

穿漢服旅遊，不僅僅是年輕人喜愛裝扮體驗的主題專利，其實漢服更是男女老少都適合一起穿搭的一項主題遊戲哦！今天我們就以「漢服國潮遊」的主題一起帶著大家來體驗穿越時空的魅力吧！

一、談「漢服國潮遊」的文化概念及重要性

談及「漢服國潮遊」這個文化概念，它開始在中國大陸逐漸流行起來，應該也是源自中國大陸始推行中華傳統文化復興的契機背景，人們文化自覺意識逐漸增強，越來越多人開始關注傳統文化及熱愛傳統文化，尤其是以「非遺」為核心的文化傳承問題。我們可以說，「非遺」一詞對於漢服生產有了較大的積極作用，從文化角度來看，漢服不僅能作為中華傳統服飾的代表，漢服呈現的漂亮裝飾、刺繡技術等，都象徵著民間工藝美術老師傅的匠心寶貴技藝傳承哦！

為什麼提及「漢服」就要跟「國潮」一詞串連在一起呢？

因為漢服不僅象徵著中華文化，也體現了一種另闢蹊徑的時尚和潮流，國潮，正所謂中國風的潮流美感，製作一套具有中國風的漢服服飾，並不簡單，漢服之美承載著數千年的中華文化傳統手藝技術，更蘊藏了30多項非遺的工藝，從布料到飾物處處均顯示著工藝匠心獨運的巧妙之處。

比如說，一件漢服能從衣服到髮飾、配件，盤扣、團扇、簪子、邊夾、髮梳等，每一個圍繞著漢服的裝備細節都能蘊藏老師傅的技藝，比如說，關於漢服布料的製作，就有所謂的蠶絲織造，或傳統棉紡織，或刺繡，或者是花絲鑲嵌、緙絲織造，絹花製作。

對於漢服服飾布料的製作，其實在明清時期就開始有對於絲綢紡織的高標準要求，當時江南的絲綢產業非常的繁盛，尤其，在南京、蘇州、杭州三座城市都分別設立了「織造府」，並稱「江南三織造」。其中，南京的江寧織造穩居榜首。

現在中國大陸掀起的這股「漢服國潮遊」旋風，熱潮能持續熱度那麼久，也是因為現在的社群媒體非常普及，比如說抖音、微信、微博、小紅書等自媒體平台的迅猛發展，都為「漢服國潮遊」提供了廣闊的傳播平台。

人們可以通過社交媒體平台分享自己穿漢服的照片和體驗攻略，與他人形成互動交流，形成了一種集體行為和文化現象。

當然，最大的原因也是因為政府有積極的扶持和引導，這也對「漢服國潮遊」的興起起到了積極的推動作用。政府鼓勵傳統文化的傳承和創新，支持漢服產業的發展，促進了漢服文化的傳播和普及。

作者在蘇州—獅子林。（作者提供）

二、推薦「漢服國潮遊」高適配景區必要元素

說道「漢服國潮遊」打卡景區的高適配必要元素，無論是南方還是北方不同形態的旅遊景區，都有非常多值得前往的打卡地，比較推薦大家符合穿漢服＋國潮風格拍攝的景區必要元素，比如說：

1）古建築：景區內有著古代建築群，如古宮殿、古廟宇、古街道等，能夠營造出古代氛圍。北方的話，比如說北京故宮啦～或西安大唐不夜城等；南方的話，比如說廣州的餘蔭山房，擁有嶺南地區的建築特色，以鑊耳屋、青磚、石柱等建築設計和裝飾風格構成，更有嶺南古典園林的代表作美譽。

2）自然風光：景區周圍有著優美的自然風光，如湖泊、山川、園林等，能夠提升遊客的遊覽體驗。

3）文化底蘊：景區具有豐富的歷史文化底蘊，許多歷史古跡和文化遺址，能夠讓遊客更加瞭解中華傳統文化。

4）中國風的場景：景區內有著適合穿漢服拍照的場景佈置，如古亭、古橋、古街等，這些元素都能夠讓遊客拍攝出美輪美奐的國潮風照片。

無論是北方還是南方的景區，若能具備上述必要元素和特點，就能吸引大量穿漢服的遊客來進行國潮遊，體驗中國傳統文化的魅力。

三、不同朝代的漢服服飾特色介紹

如果大家今天對漢服旅遊感興趣的話，也可以趁著挑選喜歡的漢服，同時順便瞭解一下關於漢服的款式與藝術表現，漢服作為中國傳統服飾的代表，經歷了數千年的發展演變，其實每個朝代的漢服都有它獨特的風格和特點哦！比如說：

1）夏商周服飾大多以褶裙、褶裳為主，會用粗獷的圖案和簡單的布料；周代時期，服飾逐漸發展為華麗多彩，服飾上會出現各種花紋或龍紋等裝飾。

2）秦漢服飾，最大的特點是寬袍大袖，男性常以長衫、馬褂為主，女性則穿著長裙跟褶裙的服飾樣式，顏色比較素雅，線條雖然較為簡潔、流暢，但整體上不失雍容華貴之感。

3）魏晉南北朝服飾，風格也是非常多樣的，最大的特徵就是服飾總體非常的長，長袍、馬褂、長裙等等。服飾上的裝飾圖案也較為多變，常見的有雲紋或鳳紋等等，表現出魏晉南北朝的時代動盪與多元文化的交融特色。

4）隋唐服飾：唐朝時風氣開放，服裝上吸收了很多胡服的特點，但隋唐時期的服飾以寬袖、長袍為主，男女通穿長衫、袍裙。衣服的顏色非常艷麗，豐富多彩，常見的有紅、綠、藍等，注重色彩的搭配和對比。

5）宋代服飾：宋代采文治，心境內斂，崇尚樸素自然，因此審美標準偏向清淡典雅、瘦削骨感，上至權貴、下至百姓，都流行直領對襟服飾。上身以抹胸為主，下身著褲及裙，外罩直領對襟短衫、長衫，或長及腳踝的褙子。宋代漢服輕便、簡單、素雅，不僅日常感濃厚，也可以透過服裝搭配的變化，穿出現代風格的時尚感。

6）元代服飾：元代的蒙古族服飾具有鮮明北方遊牧民族特色，與唐宋以來的漢族衣冠制度迥然不同。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。蒙古人是由古代眾多的草原遊牧民族組成的。

7）明清服飾：明清時期的服飾以寬袍大袖為主，男性常穿長袍、褂子，女性則穿著對襟褙子、裙子。大部分多是馬褂、箭衣、緯帽等數幾種，並且作了不同程度的藝術加工。清朝漢服的顏色則相對較為素雅，以白色和素色為主，體現了一種莊重典雅的風格。

說了那麼多漢服的審美，有沒有那一個朝代是觀眾朋友你會比較喜歡的呢？我個人是非常喜歡魏晉南北朝的漢服審美，素雅大方，服飾的樣式非常簡潔，長袍之美，不過有時候真的是長袍太長了，走路起來要特別小心翼翼，比較不會絆倒。

四、蘇州漢服旅遊推薦打卡景區

前面跟大家聊了那麼多關於漢服旅遊的一些文化概念，各朝代不同漢服的款式審美，現在就要跟大家推薦「漢服國潮遊」的推薦打卡景區。今天要來跟大家強烈推薦蘇州漢服旅遊，蘇州必打卡穿漢服體驗景區旅拍攻略。

「一座姑蘇城半部江南詩」，這句優美的經典名句，正是描述了蘇州的美景和詩意，也道出了蘇州之美。非常推薦大家可以選擇去蘇州的拙政園、留園、獅子林等園林景點打卡拍照，這些地方環境優美，非常適合穿漢服打卡拍照。下面，我將分成兩個部分跟大家聊聊，首先是關於如何租賃漢服的經驗分享，再來是推薦的景區打卡拍照旅遊建議。

（一） 如何租賃漢服的攻略

現在來談談如何在蘇州租到性價比高的漢服，推薦大家可以在景區周邊，比如當地的古鎮、或者民宿附近找一些專門提供漢服租賃服務的店舖，通常這些店舖會提供各種款式和尺碼的漢服供你選擇。其次，你也可以在網上提前預訂，有些平台提供了漢服租賃的服務，你可以在出行前就確定好自己的服裝選擇。

像我跟我朋友都會通過美團或大眾點評來搜索景區附近租賃漢服的商家，或者是漢服工作室，直接看大家分享的評價，可以看到店家提供的漢服款式，以及拍照的室內場景佈置，還有室外拍照租賃的時間，然後再看看商家有沒有提供優惠的團購券。

另外，有些比較細節的部分是可以通過商家提供的服務方式來瞭解這家漢服租賃有沒有提供化妝，或者優惠價格是否包化妝跟服裝道具，這些服化道都能詳細咨詢，也能先跟商家做咨詢服務，添加商家微信跟老闆先問好，能後續比較方便查找商家的地理位置跟聯繫對接。

（二） 推薦景區打卡拍照旅遊建議

這次推薦大家穿漢服來蘇州旅遊，我首要推薦獅子林，獅子林是一座歷史悠久、文化底蘊深厚的古典園林，非常適合穿漢服旅遊打卡拍照。獅子林位於蘇州市內，是中國古典園林的代表之一，建於元代，距今已有千餘年歷史。其名源於園內佈局酷似一隻臥著的獅子，有「石獅林」之稱，景區裡面有非常多山石造景，不管是晴天或雨天來拍照，搭配古典的園林建築設計，總體來說，意境是真的很美。

我還記得當時去獅子林穿漢服拍照的回憶，因為景區有太多山石造景，所以穿梭在有些假山之中，樓梯必須上上下下，我整個人都快要跌倒了，覺得實在是很令人擔心，穿漢服雖然很美，很好看，不過因為長袍群擺較長的原因，走路擺拍的時候，上下樓梯，一定要特別注意安全，才能讓穿漢服國潮體驗能玩的開心，也拍的盡興哦！

我個人認為獅子林的意境美，大概是由以下幾個部分組成：

1）獨特佈局：獅子林以「迷宮式」佈局為特色，內有迷人的石景、曲徑通幽、亭台樓閣，讓人彷彿置身其中忘卻塵世紛擾。

2）名勝古跡：園內有許多著名景點，如醉翁亭、奇峰怪石、小普陀等，每處都能為穿漢服的遊客提供絕佳的拍攝場景。

3）文化底蘊：獅子林融合了江南園林的建築風格和藝術精髓，充滿了濃厚的文化氣息，穿漢服遊覽更能感受到古代文人雅士的風采。

在獅子林穿漢服旅遊打卡拍照，不僅可以欣賞園林的美景，還能感受到中國古代文化的魅力，是一次難忘的體驗。

穿梭在獅子林拍攝，我們可以結合園林內的石橋、亭台等建築進行拍攝，盡量選擇古風的姿勢，如撫琴、觀景、吟詩等，增加照片的藝術感和詩意。拍攝的時間，其實大家也可以按個人習慣來實驗拍攝，比如說選擇早晨或黃昏時分拍攝的效果都有不一樣的美，利用柔和的光線營造出古典的氛圍，可以增加照片的層次和美感。或者說，在拍攝角度上，我們也可以選擇低角度或逆光拍攝，突出漢服的華麗和仙氣。

拍攝期間，如我們能同時穿漢服又能配上一些必備的拍照道具，還能夠增添古風氛圍。比如，古代的扇子、書籍、茶具等道具都是很好的選擇。此外，可以搭配一些傳統的髮飾、首飾，如髮簪、髮冠、玉珮等，以及古風化妝，讓整體造型更添古典韻味。

（謝雅卉／高雄）

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