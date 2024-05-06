準總統賴清德近來對新內閣成員說，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」，勉勵新官上任要切合民意。在國事如麻之際，賴清德「切合民意」所首要任務應在解決經濟民生的大問題，其中意識形態掛帥「非核家園」、被長期扭曲的能源政策，也已經到了「不得不」檢討的地步了！

能源政府攸關台灣整體的發展，臉書創辦人 Mark Zuckerberg强调：電力將主導全球產業競爭，而非AI！在「被攪糊了」的台灣能源系统中，除了政策延續與傳承外，賴清德還有其他什麼選項？賴政府是否有「政治義務」來「照單全收」傳承蔡政府的能源政策？「傳承」最關鍵的就是廢核與非核家園的神主牌，但其存廢怎麼處理及兼顧？還是賴政府的團隊中有什麼「奇人異士」，能用特別的「創新策略」加速台灣能源轉型？

撥亂反正不可期，但狗尾續貂的浮誇/虛偽傳承也不可取！在延續或調整「非核家園」的取捨之間，賴團隊必須嚴肅面對全球AI及相關技術所引發的「缺電」新趨勢，不能永遠是鐵板一塊、怠惰懶政，但也不應是「口惠實不至」只想走個「過場」的政治操弄。

事實上，蔡政府推動了多項「冒進式」能源國家隊，包括缺電但執意推動「超級耗電」的海水淡化計畫，全台面臨電力供需不穩、電價大漲、缺電/斷電頻繁的現象，外界批評：「台灣沒有能源政策」，看來也具有相當的正當性。蔡政府時代「國王新衣」及「人多好辦事」的產學國家隊已不可期，賴團隊有何錦囊妙計可以逆轉這個局勢呢？

能源政策首重「專業至上」，但賴團隊最近所提出的「淨零轉型五大策略」，包括地熱、氫能、生質能、海洋能等四大再生能源選項，但這些政策措施非但不夠成熟，且存在諸多非專業、口惠而不實的論述，恐怕距離「牧羊人」的目標仍然相當遙遠。

在賴團隊四大能源選項中，除了不具「溯源」（能量來源）優勢之外，賴團隊準備提供什麼樣投資誘因，來吸引本土及外資企業的投入？難不成又要台電買單？或「溯源」策略中，氫氣從國外進口或從外星球引入？生質能要多種雜糧與稻草？海洋能要到外島去？地熱要到冰島？

在政府其他「欽點」的關鍵產業中，AI與生醫資料庫都是「護國神山」級的重中之重。但在面對超級耗電的高階半導體製程、AI、醫療系統基建，絲毫不見賴政府提出任何系統性的專業規劃，此一現象凸顯賴政府似乎毫無選擇，準備「政治傳承」蔡政府的能源政策，而賴團隊不同的能源選項只是在「彰顯」其不同的政治「話語」而己！

我們並不期待賴政府能有一個大開大闔的格局，但仍希望賴政府淨零及能源轉型方面能夠有所作為，讓多年政治意識形態掛帥、扭曲的能源轉型重新回到正軌。世局在地緣政治及區域對抗的氛圍中顯得詭譎，特別是在「需電孔急」的AI及高階半導體製程的當下！任何「過場」式的政策解決不了台灣的淨零與能源轉型的困境，自我期許「牧羊人」的賴政府準備好了嗎？

（作者為國立陽明交通大學科管所退休教授）

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