台北市前市長柯文哲，因涉京華城、北士科案，遭北檢以他字案被告為偵查。而隨著一些市府內部公文書與會議紀錄之曝光，柯市長是否會被起訴，甚至被定罪，就成為各方關注焦點。

依貪污治罪條例第4條第1項第4款，公務員對於違背職務行為，行求、期約或收受賄賂或其他不正利益者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑。然此等犯罪，往往具有隱密性，不易被察覺，尤其是賄賂與不正利益之證據，更難找尋，再加以司法實務對職務行為的範圍及對價關係與否之認定，乃處於模糊不定之狀態，故即便起訴，也未必能定罪，致易讓人產生僥倖心理。故為彌補公務員受賄罪可能的治罪漏洞，就必須以公務員圖利罪來為截堵。

而依貪污治罪條例第6條第1項第4款的圖利罪，公務員對於主管或監督事項，明知違背法令，直接或間接圖利自己或私人不法利益，即可成立法定刑為5年以上有期徒刑。而此罪，雖不處罰被動受利益的私人，但於公務員來說，就算其未獲得任何好處，只要是不法圖利，仍成立本罪，致為防止貪腐與濫權的最後防線。

故以京華城案來說，圖利罪成立與否之關鍵，即是容積獎勵，是否違背相關法令。而在今年一月監察院對北市府的糾正報告就指出，將商業用地準用都市更新之容積獎勵，這本身即有違法之虞。甚至在欠缺法令依據及授權下，北市府自創所謂韌性城市貢獻、智慧城市貢獻及宜居城市貢獻等獎勵項目，將容積獎勵，從百分之392到560，然後到840，如此令人瞠目結舌的行徑，整個審議與決策過程處處充滿瑕疵，更視法律於無物，致使京華城因此獲得龐大的商業利益，自屬圖利罪的範疇。惟因此案，市長僅是交辦此事，即便最後有其蓋章決行，但因承辦機關為都發局，故若檢方無法找到市長有掌控整個過程及拍板定案的確切證據，恐僅能起訴主管機關之首長，市長就可因此脫身。

而就北士科案，將三塊基地分開招標，其中兩塊地的得標者新光人壽，既免投資計畫書，更下修權利金等，其行徑誇張程度，亦不輸京華城案，似亦屬圖利無疑。惟就算能找到市長主導整起案件之證據，但若得標者，尚未進行任何開發，如此的期待利益，能否符合有人因此獲利之圖利要件，勢必有所爭執。若最終難以確定，基於罪疑惟輕與罪刑法定，就會落入刑法所不罰的圖利未遂之境地。

在柯文哲市長任內，一向標榜公開、透明，期能樹立廉能政治之典範。只是如今所爆發的京華城、北士科案，即便不論未來，是否會遭刑事訴追，但從整個決策過程來看，不僅使公開、透明，完全破功，更讓人聯想，是否還有其他未爆彈。也因此，若柯市長自認清白，就應在不違反偵查不公開下，完完整整、清清楚楚的對外說明，以釋各界之疑。

（作者為真理大學法律系教授兼系所主任）

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