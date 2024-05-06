長期受中國人寵愛的美國蘋果手機，現在即使削價，中國銷量仍滑落24%；被譽為電動車之王的特斯拉也同病相憐，即使一再減價，銷量仍下降19%。一葉知秋，其實，美國的高級產品、多領域的產業競爭力、國家財政赤字、外債數字等方面情勢不佳或深陷危機。葉倫、戴琪、布林肯分別出訪中國及歐洲，雖實質上是要求助於中國，但卻先擺出帝國主義的嘴臉威懾中國，私下再低聲拜求中國幫忙，注定了一事無成。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在4月5日來華之前，在美厲聲指出中國產能過剩。放話說中國的新三樣，太陽能板、汽車電池、電動車都已經產能過剩，廉價產品外溢，破壞世界產業秩序。如果不好好管控，美國將動用301條款制裁中國。為什麼明明才被聯合國認為在世界上生產遠遠不足的新三樣，會被葉倫指為產能過剩，破壞世界產業秩序呢？主要因爲中國的製造業雖已經上升到中高階的地位，如造船、軍工、鋼鐵、通訊、航太等等，讓歐美日等先進國家如芒刺在背，但還不似這一波的太陽能板、汽車電池、電動汽車，這是引領世界邁向清潔再生能源的第四次工業革命之先導產品，更令人緊張擔憂。歐美盎薩首次面臨可能喪失領導世界進入新紀元工業革命的機會，那能不坐立不安呢？

而葉倫真正主要的目的是懇求中國增購在全球滯銷的2000億元美國國債，緩解美國財政35兆美元負債的困境，但在此一惡劣的威迫態勢下，怕是難以如願。

戴琪（Katherine Tai）美國貿易談判首席代表。在4月4日奔赴歐洲向歐盟喊話，一如既往的先打出補貼傾銷牌。不過，後來說出了雖是譴責但頗令中國人悅耳的一番話。戴琪說：中國的工業製造、產業鏈條、科技研發、生產管理，已經形成了高效率的經濟體系。中國的新三樣清潔能源的產品，歐美無可匹敵。歐洲必須藉口反補貼反傾銷調查，阻擋中國的產品，保護歐洲自己的產業及就業。這是在執行拜登總統聯合歐盟，共同圍堵、制裁、扼制中國的經貿策略。

但是歐洲已經不聽話。荷蘭總理呂特（Rutte）3月26日訪問中國，緩和中荷貿易的障礙。ASML硬槓美國，直言沒有任何理由停止向中國客戶提供光刻機維修服務。德國總理蕭茲（Scholz）4月13日訪華，回國後反華政策略有改變。斯洛維尼亞副總理法永訪華。習近平帶著400人的訪問團，5月將訪問塞爾維亞、匈牙利，三方會晤歐盟執委會主席馮德來恩（von der Leyen）及法國總統馬克宏（Macron）。計畫在匈牙利建立巨大的汽車工廠，在法國建立太陽能板工廠。然後已退出一帶一路的義大利總理梅洛尼（Meloni）計畫7月訪華。歐盟各國對中國各有各的態度及盤算，不再一心一意，跟隨美國，一呼百諾。

布林肯（Blinken）在4月26日來華托缽之前，先釋放2024年國務院的世界人權報告抹黑中國，重提新疆種族滅絕，侵犯西藏人權，剝奪香港政治自由的老三套。4月7日美國在菲律賓部署中程的堤豐導彈，以及戰斧巡弋導彈，威脅中國。美國和菲律賓4月22日起，在菲律賓北部和西部海域啟動肩並肩軍事演習，動員1萬6000名官兵，外加法國和澳洲也加入演練行列。布林肯色厲內荏的先打出中俄貿易牌，控訴中國透過熱絡商貿關係，助長俄羅斯的軍工產業。同時國會傳出，正在研究要制裁中國的銀行，並踢出SWIFT國際間銀行的交易通訊平台。

而他真正主要的目的是懇求中國約制與俄羅斯的貿易往來，置俄羅斯於經濟及軍工的困境，挽救烏克蘭於俄烏戰爭，避免成為拜登的第二個阿富汗。美國國會可以通過議案，公然援助烏克蘭650億美元，拱火俄烏戰爭，而中國不能與俄羅斯正常貿易，否則就要對中國金融制裁。這對中國的不公無理，聰明狡滑的布林肯難道沒想到過嗎？中國當然不可能屈從。失望之餘，臨行時竟然噴出烏賊黑墨，指控中國正在干預美國的總統大選。

SWIFT的收入主要來自於為金融機構提供的跨境支付和通訊服務，以及相關的會員費和其他服務收入。中國是貿易大國，佔全球進出口貿易量約15%。將中國的銀行踢出會造成SWIFT極大的損失。而中國有人民幣跨境支付系統CIPS，俄羅斯有SPFS，中國、俄國及金磚國家正在推動建立去美元化支付系統，中國不是非依賴SWIFT不可。美國為一己的私心，過度動用SWIFT服務平台的公器，制裁了許多國家，損害了公器平台的效能，必然引起其他國家的不滿。

中國的諸多產業，華為、比亞迪、寧德時代、抖音（Tiktok），物流網購（Temu，Shein），以及清潔能源產業都勝出美國。美國的產業從蘋果手機、特斯拉汽車、社群媒體、物流網購、清潔能源都落後中國。太空競爭，從登陸月球、太空站，到GPS定位都被中國追上。加上永無清償可能的35億龐大國債，壓不住的通貨膨脹，俄烏戰爭失利，巴以戰爭片面支持以色列的殘暴行為，帳蓬流浪漢、槍支吸毒搶劫，全國大學的反以色列學運。套金燦榮教授的話，美國正面臨「國內不團結，歐洲不聽話，中國不信邪」的重重危機。卻仍派出高官奔走全球，不斷的抹黑、挑撥、圍堵、制裁、威懾中國，最後還得托缽中國，必然都落得空手而回。

美國不擇手段的霸凌中國，從香港反中牌，新疆種族滅絕牌，棉花強迫勞動牌，中國威脅牌，美國國家安全牌，中國經濟崩潰牌，打到目前的產能過剩牌，補貼傾銷牌，中俄貿易牌，干預美國選舉牌，一牌不如一牌。從布林肯風塵僕僕，二訪中國，七訪中東，一事無成。我們已然看出一個缺乏誠心善意又無能的國務卿，背負著力不從心的霸權，沒有大國的行徑，只會算計的小丑。機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命，美國已經是日薄西山的沒落帝國。1998年美國總統柯林頓訪華時曾告知江澤民，「我希望見到一個自信，開放，交流的中國」。想不到26年後，習近平告知布林肯，「我希望見到一個自信，開放，交流的美國」。白雲蒼狗、世事變遷，能不擲筆喟嘆。

（作者為中美論譠社理事）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※