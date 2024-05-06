國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥拒絕向立法院提供鏡電視相關資料，又態度囂張地和立委口角，充分證明NCC早已背離超然獨立的宗旨，成了毀壞民主的亂源。日前更傳出某媒體大亨左右主委人事，NCC顯然完全無法獨立於行政機關的權力掌控，藍白立委應該聯手合作，杯葛其人事預算，並對組織法進行大改造。如果民進黨依舊無視民意反彈，還想藉執政權把持NCC，那不如裁撤這個民主毒瘤，砍掉民進黨箝制新聞自由的黑手。

砍掉箝制新聞自由黑手

也許是因為即將卸任，要走的人最大，陳耀祥在面對立院時格外地強硬。他不但無視立法院鏡電視調閱小組合法合理的要求，拒絕提供鏡電視審照過程資料，還頻頻向質詢的立委插話、對嗆，無禮蠻橫，引發立委拍桌怒罵，在野立委最後更通過決議，對NCC「毀憲亂政」行為予以最嚴厲譴責，並移送監察院。

這些年來NCC不斷爆發爭議，但每遇到外界的批評，NCC都以自己是獨立機構、並非行政部門來當擋箭牌，但細究NCC的所作所為，不但自毀獨立地位，更甘心成為民進黨消滅異己的打手，政治性格甚至比一般行政部門還強烈。陳耀祥拒絕提供鏡電視的資料，如果NCC審照過程禁得起外界檢驗，何必拚死捂著？

為了矯正NCC的亂象，在野立委對《NCC組織法》提出部分條文修正草案，將NCC委員改以政黨比例產生，但民進黨強烈反對，稱是立法權干預行政權。但外傳早在今年3月蔡英文總統與民眾黨主席柯文哲會面時，蔡英文就當場提出NCC委員「國民黨2席、民進黨1席、民眾黨1席，這樣好不好？」這根本是民進黨自己在依政黨比例「喬」NCC人事，現在哪還有臉稱政黨比例是干預行政權？最干預行政權的，不就是蔡英文自己嗎？當時民眾黨予以拒絕，「因為NCC不應該讓民進黨這樣搞爛下去」。

此消息一出，總統府立即否認，民眾黨立委黃國昌怒而在臉書發文指出，即將卸任的總統想私下喬NCC人事，已經很可恥了，醜事被揭露後竟然還敢說謊，「不要只敢躲在發言人背後，企圖用謊言遮掩民進黨的沉淪」。

NCC說一套做一套，滿嘴超然獨立，卻都在替民進黨打壓異己、扶持綠友友，蹶著屁股替權貴鞍前馬後，關掉中天、護航鏡電視與三立，一連串的「豐功偉績」，讓NCC成了戕害台灣民主的屠夫。這次人事更替，依舊在綠色小圈圈裡物色人選，原內定接任主委的台經院四所所長劉柏立，因為某媒體大亨屬意由副主委翁柏宗出馬，此人事案罕見地被黨內自己人粗暴否決，翁柏宗因而被網友嘲諷為「大亨保」。一個媒體老闆就可以讓民進黨一個命令一個動作，讓NCC人事聽他指揮，綠色政媒共生體之蠻橫，簡直讓人無法卒睹。

廢除其核可媒體執照權

這些年來，台灣的媒體生態與新聞自由日益沉淪，敢於批判民進黨的媒體受到刁難打壓，中天新聞台被關更創下民主國家前所未有的惡劣特例。綠媒既在頻道及標案上享盡民進黨的關照，自然對民進黨吹捧不遺餘力，政媒共生體藉著鞏固政權大舉掠奪公有資源，媒體應負起的監督施政之責早已拋諸腦後。民進黨控制NCC，也就掌控了NCC對媒體執照的生殺大權，透過NCC這把好用的鍘刀，對媒體「順我者昌，逆我者亡」，導致輿論的寒蟬效應，新聞自由與媒體自主不斷倒退。

昔日高喊黨政軍退出媒體，如今卻是政媒合體共建新威權統治，這是台灣民主的莫大悲哀。如今國會生態已經丕變，民進黨竟還想靠執政權獨大，在NCC人事與組織法上專斷獨行，顯見連民主最基本的素養都沒有，對政治現實亦缺乏認識，繼續橫柴入灶，只會讓政治紛爭不斷拖累國家發展。

NCC已經成了民主毒瘤，這個毒瘤是民進黨養成的，因此不可能期待民進黨自己出手來矯正，在野的藍白兩黨應該聯手合作，對NCC進行外科式整治，不但應對這次提出的新人事案予以杯葛，還要對《NCC組織法》進行大修，廢除其核可媒體執照之權。甚至如果民進黨還繼續冥頑不靈，乾脆廢了NCC也未嘗不可，畢竟現在NCC的存在，對自由民主已經是最大的傷害，沒有了NCC，台灣會有什麼損失嗎？