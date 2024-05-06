餘震不斷 磁磚雨

魏國彥

地震經常造成連帶性災害(collateral damages)，如山崩、海嘯、道路坍塌、火災、爆炸、潰堤（洪災）、管線破裂等，在台灣還有另一種說大不大，說小不小的問題：外牆磁磚剝落。

0403花蓮近海大地震迄今已引發兩波餘震，餘震1300餘個，其中規模5以上的高達66個，不斷搖撼全省建築，多所房屋磁磚脫落，甚至砸傷行人，砸壞車輛，如同不定時炸彈，對於這類型的「地震連帶傷害」防範與賠償亟需系統性的行政措施與法律規範。

全台逾30年老屋有將近500萬棟，在氣溫驟變、陰晴反覆下，水泥牆熱漲冷縮，外牆磁磚日久失黏，極易隨近日的餘震搖晃而掉落，若造成人員傷害或財物損失，依《建築法》規定，可對建築物所有權人或公寓大廈管理委員會處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並得連續處罰直至改善為止；若因外牆剝落致人傷亡者，相關責任者也將面對民、刑事賠償責任。

多數縣市政府都設有《建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點》，補助的金額與條件略有出入。問題是，許多3、40年的老社區因當年法令未周並未成立管委會，也沒有設立公積金，這應該是內政部、各縣市政府緊急動員地方基層，如鄰里辦公室儘快盤點協助的當急業務；也是縣市議員為民服務的大好機會。

另方面，市面上也有許多營造公司、高空工程公司打出廣告，承攬業務，出面代為整合與申請補助。政府補助應用在刀口上，補助給真正需要的人，如何避免貓膩、官商勾結，也成為地震之後急需規範的官箴要點與政風細節。當官僚與奸商趁火打劫，圖利特定人等，就形成了更深遠的連帶傷害：道德淪喪、貪贓枉法、法治敗壞，民主變調。

欣聞監察委員田秋堇、張菊芳、林盛豐已申請自動調查「外牆磁磚剝落砸傷人事件」，要究明內政部國土管理署有無系統性解決方案？建築相關法規有無建物外牆磁磚設計施工、年限、定期檢測及安全申報、整修補助等規範？

主管「建築」的機關在中央為內政部，在直轄市為直轄市政府，在縣市為縣市政府。考察現行法規，《建築法》對於磁磚掉落傷人毀物訂有罰則，而在縣市政府則對於補強牆面磁磚施工訂有補助的「要點」。中央重在「罰」，地方意在「補」，法律位階高下懸殊，顯為台灣民主政治生態下的失衡法制。長年下來，「徒善不足以為政，徒法不能以自行。」確實到了全面盤整，深入翻修的時候了。除了監察院，新上任的立法委員們也有著力之處，應福國利民，當機立斷。（作者為逢甲大學講座教授）