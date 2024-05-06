國民黨立委徐巧芯質疑外交部透過捷克援助烏克蘭1千萬美元的流向一事，被外交部認為洩密。外交部不僅召開記者會反擊，外交部長吳釗燮更親上火線接受專訪，批評徐巧芯踩到四底線，表示將採取法律行動，提告徐巧芯。外交部提告立委可說是破壞體制的行為，外交部這種意氣用事的作法有失理性。

徐巧芯日前公布一份外交部與捷克衛生科技院為了援助烏克蘭而簽訂經費1千萬美元的合約，指稱外交部未說明如何招標，質疑是否有圖利特定的捷克醫材商之嫌。因為對方政商關係匪淺，懷疑是否將台灣的捐款轉為「政治獻金」。

外交部先是發新聞稿反駁，6日再開記者會，之後外交部長吳釗燮更接受廣播電台節目專訪，痛批徐巧芯公布機密文件踩到四底線，強調外交部這兩天就會去地檢署提告。但應接受國會監督的行政部門控告立委洩密，是否合宜值得商榷。

首先，立法院的主要職責是代表納稅人監督行政部門施政，尤其是政府預算執行情形。外交工作確實有許多機密事項，因此每年外交預算都包含機密預算，立法院在審核外交機密預算時都採秘密會議方式進行。機密預算內容不對外公開，但是要向立委說明。

倘若立委認為機密預算的運用有不法之虞，當然要提出質疑。外交部不可以為了掩飾不法行為拒絕說明；更不應針對立委公布相關資料而提出控告。尤其是徐巧芯表示公布的資料有使用便利貼蓋住部分內容，同時她表示所公布的資料並未超過外交部公布的內容。

其次，俄烏戰爭爆發後，民進黨政府大力援助烏克蘭，並且大肆宣傳。既然如此，有何機密可言？民進黨政府欠缺管道直接將援助款及物資送交烏克蘭，因此轉請捷克、波蘭、立陶宛有關機構轉贈，雙方簽訂合作契約確屬必要。但由於出資者為台灣，台灣民眾有權知道資金與物資的流向與運用情形，立委代表納稅人詢問詳情並無不當之處。

事實上，為了防止行政部門以機密之名掩護不法行為，立委遇到疑案本就必須追查到底。外交部若自認沒有徐巧芯所懷疑的圖利特定對象的問題，發新聞稿、開記者會向國人說明清楚後，立委也不可能再無理取鬧，外交部卻把矛頭針對立委個人，批評徐巧芯是惡質立委，讓人有轉移焦點，並藉機密外交規避立法院監督之嫌。

而且吳釗燮此次大動作要提告徐巧芯，更不無有公報私仇之嫌。徐巧芯2日在立法院質詢吳釗燮時指出，根據TPOC網路聲量調查顯示，吳釗燮是國安團隊中負面聲量最高的。吳釗燮則回應，他最擔心的是，「當中國在欺負我們的時候，有立委幫中國踢中華民國一腳。」徐當場追問是哪位立委？吳不僅拒絕回答，還8次連嗆「趕快去告我藐視國會」！

徐巧芯問政風格本就犀利，但堂堂外交部長在國會質詢的場合做出如此挑釁的動作，確實令人瞠目結舌，也遭致社會負評。沒想到過沒幾天，吳釗燮竟因徐質疑援烏案要提告徐。由於吳將轉任賴清德政府的國安會秘書長，他此舉不論是對處於看守階段的蔡政府，或即將上任的賴政府，都是不當之舉。

吳釗燮任內創下斷交8國的紀錄，施政成績已經很難看了，下台前再讓國人留下不良印象，其實受傷最重的可能是他自己，而不是徐巧芯。（作者為退休大使）