近期由於大陸電動車市場競爭加劇，特斯拉在中國的銷售受到嚴重的衝擊。在中國市占率一路走跌，導致其股價今年以來曾一度大跌30%。

但在上周，特斯拉執行長馬斯克突然飛抵北京面見中國總理李強，顯然雙方已達成某種默契。隨即特斯拉股價隔天暴漲15.3%，僅1天市值激增500多億美元。

這件默契就是特斯拉與大陸政府就全自動駕駛系統（FSD）的導入達成了協議。隨著對資訊安全疑慮逐漸被上升到國家安全層面，各國都要求數據資料必須留在國內，並且接受所在國的資訊安全審查。例如TikTok啟動的Project Texas即是耗資數十億美元，將其數據資料的雲儲存及資訊安全審查全數交由美商甲骨文負責。

特斯拉的FSD依靠攝影機收集數據與辨識路況，然後透過機器學習進行人工智慧（AI）自駕。除了收集用戶資料、使用習慣之外，還可能進入各種敏感區域進行影像收集，因此電動車的資訊安全疑慮甚至遠超過TikTok。美國商務部長雷蒙多就曾宣稱除非對中國電動車的軟體和感測器進行嚴格的控制，否則不可能讓其行走在美國的道路上。

特斯拉的FSD准入中國的協議，必定是將在中國收集的數據留在大陸境內，並接受中國大陸的安全審查，或在資料安全無虞的情況下，才允許「脫敏」數據出境處理。

正如特斯拉近期激進地重新自我定位為AI公司。FSD在美國已經順利導入將近1個月，120萬輛車沒有發生事故。特斯拉FSD進入中國後，中國將近170萬特斯拉車輛產生的龐大數據資料透過機器學習，不斷推進駕駛演算的最佳化，將加速全面智慧駕駛時代的來臨。

這對於世界產業與經濟將產生深遠影響。首先，汽車產業是少數可以直接拉動國家經濟的大型產業；重大的技術創新將對經濟形成巨大的拉動作用。AI和汽車的組合，也許就是新需求大爆發的起點。主導全球電動車產業的中國大陸將在此波大爆發獲得巨大的經濟利益。

其次，電動車的競爭由硬體性能堆疊的競爭，轉移到人工智慧機器學習。特斯拉在硬體性能方面已經難以拉開和中國車企的距離，但轉移到人工智慧領域，則仍有一定的優勢，這將引領未來汽車的新競爭。未來電動車的競爭轉為智慧車的競爭，這對全球車企來說是一個巨大的門檻，沒有智慧駕駛軟體能力的車企，將逐漸被淘汰。

再者，中國產的特斯拉電動車，勢必裝備其最先進的人工智慧晶片以便使用FSD。因此特斯拉必須說服美國政府，允許先進的AI晶片引入中國並安裝在特斯拉車上，形同科技封鎖的破口。如果美國政府仍然堅持高階晶片禁入中國，FSD就只能配適中國產的AI晶片，這將使中國AI晶片獲得巨大的發展機會。

最後，雙方就資料收集、儲存、安全審查達成的共識，有可能成為類似產業的通則。

智慧車的影響非常深遠，所有跟汽車有關的行業，都將受到衝擊，隨著人工智慧的學習優化，智駕系統將衝擊全球數億人的就業，也將影響產業的發展方向。機器學習需要海量數據，這無疑是對資訊嚴格控制、數據不准出境的小國非常不利的。以硬體見長的台灣廠商如何適應智慧車的新時代？政府要如何應對社會面的衝擊？

最令人驚豔的是馬斯克。特斯拉在上海設廠，並且量產成功，曾經挽救了特斯拉瀕臨破產的命運。它的開放專利，以及所帶來的供應鏈與競爭的「鯰魚效應」，是中國電動車快速茁壯的關鍵。也因為如此，它更被某些綠媒譏為被中國用後即丟，一路看衰。但AI與FSD的導入即將引領新的產業爆發方向。

馬斯克多次遊走於中美兩強之間還遊刃有餘，堪稱真正的智慧駕駛，也值得台灣的企業家參考。（作者為國立雲林科技大學副教授）