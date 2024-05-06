即將上任的賴清德政府新公布一批內閣團隊人選，由於延攬了好幾位落選立委出任部會政務副首長，遭到在野黨譏諷是「敗選者聯盟」。行政院長陳建仁對此則表示，這些落選立委具有專業知識及相當了解民意，是再適合不過的人選。他並舉例柯文哲和朱立倫雖也選舉失敗，但並不能抹煞他們的成就。陳建仁本為學者及科學家，但從政後隨著掌有愈大的權力，「說嘴」的功力雖仍不及蘇貞昌，卻已樹立起了「院士」級的標竿。

賴清德選前既然宣稱將籌組讓人有跨黨派想像的「民主大聯盟」，而民進黨在立法院又未取得過半數席次。若依照陳建仁的邏輯，賴應找朱、柯組閣或擔任其他要職才合理吧？

更何況，目前公布的各部會政務副首長人選，仍難脫高雄市在陳菊和陳其邁任內擔任要職的「高雄幫」，顯然就是以黨內派系平衡和「根正苗綠」為考量。而所謂民主大聯盟和用人唯才的宣示，只不過是選前想惑亂人民心智的咒語罷了。

目前行政院各部會的政務副首長不只1人，制度本意原是要其分擔首長的辛勞，可代表其到立法院備詢及與立委政策溝通。此對於我國係行政院向立法院負責的憲政體制來說，由立委轉任部會政務副首長對憲政的運作本應具有正面的功能。

可是，「敗選」立委是參選而未獲民意支持的人。若立委在任時專業問政與監督的表現已具有了「影子內閣」成員的地位，這才是因具專業知識和了解民意進而獲延攬為新政府閣員。所以，這波「敗選者聯盟」擔任政務副首長絕非「立委優，則仕」，而是一種黨內的酬庸。

這令人回想起蘇貞昌敗選後卻高升行政院長，儘管他是民意代表出身及擔任過立委，但對立委囂張跋扈的姿態卻猶如「復仇者」。因此，這些「敗選者聯盟」的政務副首長未來到立法院備詢時，很可能也會顯露出「復仇者聯盟」的姿態。

事實上，如林靜儀和張廖萬堅過去表現最為「出色」之處，並不在於專業知識，而是扮演好綠色執政「打手」的角色。例如，張廖萬堅在「卡管」案時，「盡心盡力」地汙衊管中閔，應是內定他擔任教育部政次的主因。

內定為衛福部政次的林靜儀為黨更是衝鋒陷陣，她曾在接受《德國之聲》訪問時表示「主張與對岸的中國大陸統一可能涉及叛國」。而林雖是醫師出身，但立院審議《勞基法》修正草案時並未支持醫護，甚至拒聽陳情電話被爆拔掉辦公室的電話線，因而被揶揄為「林靜音」。

此外，賴政府在發布的政府團隊成員時，似乎也把行政院「副發言人」當成了閣員。但「副發言人」並非法定編制職務，獲內定者應是以機要人員任用的「顧問」職，且依《各機關機要人員進用辦法》規定只能擔任首長的機要工作。故而，新政府除了以出色的「綠官」為主幹外，更還有「黑官」。（作者為民主文教基金會董事長）