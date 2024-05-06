準總統賴清德期許新內閣傾聽民意，引用教宗方濟各名言「牧羊人應該要有羊群的味道」。漂亮話才剛說完，將接掌賴政府國安會的外交部長吳釗燮不但不傾聽民意，還嗆監督外交預算的立委徐巧芯是譁眾取寵的惡質民代，並揚言提告。看來賴清德上任後的首要任務，得先找回羊群的味道，內閣才不會滿溢羊騷味！

按徐巧芯爆料的內容，外交部與捷克簽訂1千萬美元援助烏克蘭的合約，指定「捷克衛生科技院」執行，還要求其中30%至40%要採購台灣醫材，徐質疑哪些廠商能夠得標？外交部有黑箱作業之嫌。徐巧芯是立法院外交委員會的委員，為國人把關預算提出質疑原本就是立委職責，沒想到外交部竟連發兩則新聞稿，痛批徐造假虛構，呼籲國人唾棄一昧製造聲量的惡質民意代表。

外交部新聞稿通篇內容批鬥徐巧芯，澄清事實部分只有兩行字，強調「合作方式公開透明，成果可昭公信」。既然一切公開透明，就應向國人說清楚原委。外交部捨此不為，也不願聯繫徐進一步溝通，創下外交部公然用新聞稿辱罵立委的案例，用詞更是尖銳，指控徐圖謀網路聲量、操弄是非、打擊前線外交人員士氣。

賴清德在「行動創新AI內閣新閣策勵營」中，期許閣員要有同理心，「最大的權力，就是服務，牧羊人身上，就應該要有羊群的味道。」這話放在吳釗燮身上格外諷刺，因外交部不只連發兩則新聞稿批鬥立委，吳釗燮6日上綠營電台，還怒氣沖沖表明要控告徐巧芯洩密罪。

賴清德還未上任，執政團隊成員馬上有人不甩他的交代，賴清德該怎麼辦呢？