傅萁率領藍委團訪陸已經過去一周，陸方提出「率先恢復福建居民赴馬祖旅遊」，仍未有進一步動作，大陸透過兩岸協議機制促請我方恢復並擴大客運直航，蔡政府亦未實質回應。520時間點愈來愈近，當善意只有表述而沒有行動，兩岸融冰機遇就會稍縱即逝。

推進善意 你一步我一步

首先需釐清的是：一方面，北京釋出的善意，民進黨政府是否要等到520賴清德上台後，才接球回應？另一方面，北京是否要等到賴清德520演講之後，才評估是否落實早前提出的善意？若雙方如此思考，恐怕會再度陷入低互信的負面螺旋，結果不容樂觀。

最理想的狀況是，陸方邁出開放陸客來台的「一小步」，我方立即接招，也順勢挪出「一小步」，讓520前的兩岸關係以恢復交流、互有默契的善意氛圍為主導，再等到520賴清德正式發表就職演講，就促進兩岸人民交流互信提出更加積極的論述，然後陸方再釋出更大善意，例如恢復福建乃至更多省份陸客來台觀光，到了那時，沒有政治包袱的新政府，就可以繼續正面回應。

上述腳本之所以稱為「最理想」，是因為這種「你一步、我一步」的漸進模式，比較適合於原先欠缺互信的兩方，透過低層次、低成本、低風險的互動，逐漸培養互信與默契，進而為更高層次的互動奠定基礎，簡言之就是「互動與互信的相互轉化」。事實上，蔡英文2016年上台初期，兩岸並非沒有這樣的想法，當時新政府衛生署長參加了世衛大會，與陸方自然互動，兩岸官方在「南海仲裁案」上也立場一致。

八年前蔡政府與大陸，本來是想「先有互動，再有互信」，但最終功虧一簣，以至於後來分道揚鑣，除了各自內部有強硬派，雙方卡在「未完成答卷」問題上以外，更重要的背景在於2016年恰好是美中關係的重要轉捩點：一方面，歐巴馬政府末期「亞太再平衡」已經成型，另方面川普勝選刺激美國右翼勢力，正好給美台政治聯結創造契機。

美中關係雖然回不到過去，但也告別了2019至2022年的動蕩和混亂期。華府遏制中國的意圖非常清晰，但尊重北京政治紅線、避免雙方衝突失控的決心也非常堅定；北京也擺脫了對美國的任何幻想，做好自力更生的準備，但擺出與西方關係緩和的姿態，認識到外資、外貿對大陸經濟成長的重要性，收起「戰狼」作風，回歸務實溝通的外交路線。

台海安全 兩岸務實溝通

上述背景之下，美中之間透過「打打談談」，艱難地在台海情勢上找到了彼此底線，並建立了有效溝通、管控分歧的模式。這個模式的開端是2022年峇厘島首次拜習會，其後一年內雙方國安事務高層在第三地頻繁碰面、深度溝通，每次都重點談台灣，而這個模式的成熟，是去年舊金山拜習會，習近平向拜登確認沒有2027攻台時間表，雙方平穩度過1月台灣大選的高危險期。

賴清德當選總統後，從美方高層的表態來看，華府應該得到賴清德「負責任」的保證，520後新政府兩岸路線不會違背美方「不支持台獨」的承諾；同樣，從北京對台釋放的訊號，包括習近平會見馬英九、王滬寧會見藍委團、陸方拋出恢復陸客來台願景，都屬於「謹慎的善意」。在美中在台海管控分歧的大方向不變的前提下，賴清德520就職演說應不會釀成新一輪台海危機。

但台灣終歸還是會捲入美中矛盾中，犧牲品最後還是兩岸關係與人民福祉。大陸對台「硬的一手」毫不放鬆，除了海警巡航金門海域常態化、並讓福建民眾赴金門旅遊喊卡以外，大批次共機施壓我空防的力度不降反增，而美方亦以力挺台灣參與WHA作為回應，為日後美中涉台劇烈衝突埋下伏筆。兩岸看似笑臉相迎，但翻臉只是一瞬間的事情。

如何讓兩岸關係翻開新篇？關鍵是雙方落實善意，讓福建民眾盡快恢復赴馬祖觀光，以及閩台客運航線逐步恢復。無論是大陸、只剩10多天任期的蔡政府，還是即將上任的賴政府，都有責任劍及履及趕快把門打開。