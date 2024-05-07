俄羅斯總統普丁即將出訪大陸並與國家主席習近平會面，這是他新任期首次出訪，顯示他對於俄中關係的重視。美國國家情報總監海恩斯在國會出席聽證會時表示，中俄正在軍事上密切合作，「台灣肯定是主要目標」。中俄戰略互信與安全協作關係正在提升中，但「聯手針對台灣」的說法顯得十分突兀。當習近平出訪歐洲之際，似有誇大中俄合作關係，製造中俄「軸心」印象之意。

美方情報 突兀誇大

海恩斯稱中俄針對台灣舉行聯合演習，表明中國希望在台灣問題上與俄羅斯合作，國防情報局局長克魯斯在同場聽證會上也表示，從國防部的角度來看，中俄必將聯手，美國需做好兩面作戰的準備，根據各種可能性調整軍力結構和相關計畫。

海恩斯並未明確指出，所謂中俄首次與台海相關的聯合軍演是哪一次軍演，據推測，應是指去年年底中俄在東海海域舉行的「海上聯合--2022」，這次軍演距離台灣最近處僅300多公里，是雙方軍演區域10年來最靠近台灣的一次，但是很難將其定義為針對台灣。

解放軍無論在東海或南海都有明確的軍事目的與防衛對象，台海則複雜許多，更何況大陸向來反對台灣問題國際化，引進俄軍聯合侵台的可能性不高。北京對台灣的統一策略很清楚，主動權要掌握在自己手中，不會憑藉國際局勢風向的變化火中取栗，也不會因對手的挑釁而意氣用事，更不會倚仗盟友的助拳而受制於人。中俄軍演可以對周邊國家起警告作用，穩定區域安全，但讓俄羅斯介入兩岸統一是不可能的事。

對於國家安全空間的保護，掌握主動是大國思維。1950年中共建政不久，百廢待興，在蘇聯有限且不明確的支援承諾下，毛澤東決定投入韓戰，就是大國意志。同樣的，俄羅斯面對北約的步步進逼，決定發動「特別軍事行動」也不會看北京的意思而行事。

北京至今沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但也沒有在軍事上直接援助，莫斯科並不以為忤，更未苦苦相求，這就是大國風範。兩年多過去，美國也只能說中國企業提供的商品被俄羅斯用於國防工業，卻拿不出具體事證證明中俄軍事結盟。由此也可以看出，北京在台灣問題也不會要求俄羅斯予以協助。

普丁笑回 無需插手

曾有人問普丁，習近平是否會出兵攻台。普丁聞言大笑不止，緩過神來說，他認為不會，因為中國根本不需要。他還感性的說，他很羨慕中國，中國工具箱中的工具很多，言談中流露出對發動戰爭的無奈。

馬習二會大陸釋放對台善意，美國依舊炒作解放軍武統，宣傳「中國威脅論」，其目的就是不希望給人台海平靜無波的印象。不久前，卸任前的美軍印太司令阿基里諾聲稱，解放軍可能在2027年以前做好攻台準備，現在情報單位又說中俄肯定聯手攻台，豈不自相矛盾，既然解放軍具有攻台能力，又何須藉助自顧不暇的俄羅斯？

在習近平出訪歐洲、普丁訪華前，美國放出這個消息，還有離間中歐關係的作用。美國軍方與媒體近來不斷將中國、俄羅斯、北韓與伊朗相提並論，形塑「新邪惡軸心」的形象，以合理化美國結合歐洲、日韓等盟友發動「新冷戰」，把台灣問題扯進去就是要強化「新邪惡軸心」的可怕與擴張的氛圍。

德法兩國與中國關係正逐漸好轉，德國總理才結束訪華行程，距離上次訪華不到1年；法國總統馬克宏去年4月訪問大陸，今年邀請習近平訪問巴黎，互動頻繁。特別是馬克宏一向主張歐洲「戰略自主」，前不久也才在巴黎索邦大學提出歐洲必須在中美競爭中自立自強，避免被邊緣化，不做大國附庸。這就挑戰了美國總統拜登好不容易重新強化北約的努力，中歐關係改善自非其所樂見。

希望與中國改善關係的歐洲大國，不會相信中俄聯手對付台灣的說法。但對既想宣傳台灣有被「邪惡軸心」侵犯危險，又怕嚇跑外資對台灣經濟不利的民進黨政府就顯得尷尬。